Termin meczu PP z Koroną

Czwartek, 16 listopada 2023 r. 13:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski pomiędzy Koroną Kielce i Legią Warszawa, rozegrane zostanie w środę, 6 grudnia o godzinie 21:00. Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału - mecze tego etapu rozgrywek zaplanowano na 28 lutego. Przed wyjazdem do Kielc fanów Legii czekają mecze w Birmingham i Lubinie, a kilka dni po meczu PP z Koroną legioniści pojadą do Łodzi na mecz z ŁKS-em.









Terminy najbliższych meczów Legii:

25.11 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Warta Poznań

30.11 (CZ) g. 21:00 Aston Villa FC - Legia Warszawa

03.12 (ND) g. 15:00 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

06.12 (ŚR) g. 21:00 Korona Kielce - Legia Warszawa

10.12 (ND) g. 15:00 ŁKS Łódź - Legia Warszawa

14.12 (CZ) g. 18:45 Legia Warszawa - AZ Alkmaar

17.12 (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Cracovia

20.12 (ŚR) Cracovia - Legia Warszawa



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Ligi Konferencji Europy

Terminarz Pucharu Polski

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.