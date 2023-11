Młodzież: mecze sobotnie i niedzielne

Niedziela, 12 listopada 2023 r.

Juniorzy starsi podtrzymali dobrą serię występów u siebie i wygrali 2-1 z Koroną Kielce. Zespół U17 uległ 1-2 Polonii, która objęła pozycję lidera. Legia U16 pokonała Nandnarwiankę, a gracze o rok młodsi wygrali 3-0 z AKS SMS Łódź. Legia U14 w sparingu pokonałą 3-1 Lecha, zaś w lidze U14 Legia U13 wspierana przez kilku kolegów z rocznika 2010 pokonała 6-4 Deltę. W barażu o 1. ligę U12 górą w pojedynku drużyny Akademii Legii i LSS byli zawodnicy APLW, ale obie drużyny pokazały się z niezłej strony. Zespół LSS U16 uległ 0-2 Escoli II kończąc mecz w "9", za to zawodnicy o rok młodsi pokonali lidera - LKS Chlebnia 2009. Legia U11 zagrała z Varsovią, a zespół U10 - towarzysko z Górnikiem Łęczna.



CLJ U19 (2005/6 i mł.): Legia U19 2-1 (2-0) Korona Kielce 05/6

Gole:

1-0 6 min. Jakub Zbróg (as. Igor Skrobała)

2:0 21 min. Igor Skrobała (as. Jakub Żewłakow)

2:1 72 min. Hlib Polaszenko



Strzały(35-90'): 14(2) - 11(8)



Legia: Wojciech Banasik - Franciszek Saganowski (60' Oliwier Olewiński), Bartosz Dembek, Rafał Boczoń (Kpt), Maciej Bochniak (85' Fryderyk Misztal) - Maciej Saletra (88' Karol Kosiorek), Filip Rejczyk Ż (46' Kacper Bogusiewicz), Jakub Żewłakow - Igor Skrobała (64' Jakub Kowalski), Przemysław Mizera, Jakub Zbróg [07](82' Pascal Mozie [08]). Rezerwa: Hubert Nowak, Tomasz Rojkowski, Viktor Karolak

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17 (2007 i mł.): MKS Polonia Warszawa 2-1(1-1) Legia Warszawa

Gole:

1-0 2 min. Alexander Gawarecki

1-1 37 min. Jan Leszczyński (as.Pascal Mozie)

2-1 57 min. Mikołaj Zarzecki



Strzały (celne) 2 połowa: Polonia 13(6) - Legia 7(5).



Legia: Michał Bobier - Mikołaj Kotarba, Dawid Korzeniowski [08], Jan Leszczyński, Radosław Czerwiec (Kpt)(74' Dawid Nos) - Passcal Mozie [08](46' Piotr Bartnicki [09] Filip Przybyłko [08](38' Dawid Foks), Igor Busz - Mateusz Szczepaniak, Stanisław Gieroba, Konrad Kraska (62' Eryk Mikanovich)

Rezerwa: Jan Gawarecki [08], Maksymilian Dołowy [08]

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk '08 0-4 Legia U16

Gole:

0-1 20 min. Szymon Piasta (as. Juliusz Rafalski)

0-2 53 min. Oskar Maj

0-3 57 min. Mateusz Lauryn

0-4 60 min. Oskar Maj



Legia: Jan Bienduga - Antoni Sobolewski (75' Jakub Oremczuk), Bartosz Korżyński [09](75' Jan Musiałek), Mateusz Lauryn, Igor Mirowski - Marcel Kiełbasiński, Jakub Sito (62' Ksawery Jeżewski), Szymon Piasta [09], Juliusz Rafalski (Kpt), Oskar Maj [09], Fabian Mazur [09],

Rezerwa: Marcel Grzejda (Br)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Legioniści pojechali do Pułtuska w nieco okrojonym i odmłodzonym składzie, ale i tak pewnie poradzili sobie we meczu z Nadnarwianką. Dzięki wygranej w ostatniej kolejce, Legia wskoczyła na moment na fotel lidera, jednak w niedzielnym meczu Polonia pokonała 5-3 Escolę i wyprzedziła legionistów o punkt w końcowej klasyfikacji.



I liga maz. U16: Escola II Varsovia 08 2-0 (0-0) Legia LSS U16



CLJ U15: Legia U15 3-0(1-0) AKS SMS Łódź '09

Gole:

1-0 28 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Aleksander Wyganowski)

2-0 80 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Dawid Mastalski)

3-0 80+2 min. Vu Hoang Nguyen



Strzały (celne): Legia 32(16) - AKS 2(0)



Legia: Denys Stoliarenko (41' Jan Pietrzak) - Igor Owczarczyk, Bartosz Jukowski (54' Kazimierz Szydło), Oskar Krakowiak, Jakub Juszczzak (14' Jan Rodak) - Aleksander Wyganowski, Vu Hoang Nguyen, Wiktor Zugaj (57' Piotr Kaniewski) - Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Dawid Mastalski, Aleks Żyła (47' Norbert Merchel)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza



II liga okr. U15: LKS Chlebnia '09 2-4 (2-2) Legia LSS U15



Gracze z drużyny U15 Legia Soccer Schols udanie zakończyli rozgrywki ligowe wygrywając 4:2 (2:2) na wyjeździe z mającym już wywalczony awans do I ligi awans LKS Chlebnia 2009. Obie drużyny grały już na pewnym luzie; spotkanie było zacięte i z atakami z obu stron. Legioniści jeszcze przed przerwą tworzyli sobie nieco lepsze okazje (w tym słupek i poprzeczkę), szczególnie po akcjach skrzydłami (trudny do zatrzymania był Jan Korneluk), a w 2 połowie dołożyli skuteczność i lepszą grę w obronie. Zawodnicy LSS zajęli miejsce w środku tabeli, ale w składzie uzupełnionym na sam koniec okienka transferowego mogą na wiosnę powalczyć o więcej.



Ekstraliga U14 (2010 i mł.): Delta Warszawa 2010 4-6(2-4) Legia U13

Gole:

0-1 14 min. Mateusz Pawłowski (as. Kacper Jaczewski)

0-2 15 min. Mateusz Pawłowski (as. Mychajło Posternak)

0-3 20 min. Mateusz Pawłowski (as. Mychajło Posternak)

1-3 25 min. Wiktor Krzywiec (as. Kajetan Pliszkiewicz)

1-4 29 min. Mateusz Pawłowski (as. Mychajło Posternak)

2-4 40+2 min. Phillip Hartmann (as. Maksymilian Ragus)

2-5 45 min. Cyprian Lipiński (as. Szymon Wlazło z rogu)

3-5 47 min. Phillip Hartmann (as. Leon Karłowski)

4-5 51 min. Phillip Hartmann (as. Artur Szmyt)

4-6 54 min. Konstanty Łysiak (as. Fryderyk Paprocki)



Strzały [celne](20-80'): Delta 15(7) - Legia 17(13)



Legia: Antoni Pawłowski, Nicodeme Chodkowski, Aleksander Dąbrowski, Kacper Jaczewski [2010], Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Wojciech Łygan, Wojciech Kuś, Antoni Błoński [2010], Tymon Płoszka [2010], Mychajło Posternak [2010], Mateusz Pawłowski [2010], Tomasz Stefański, Karol Konieczny, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Pryderyk Paprocki, Konstanty Łysiak, Filip Wancerz

Trener: Patryk Seppelt-Gorajewski, którego wspierał dziś jako II trener Szymon Lesiakowski



I runda baraży o I ligę U12 (2012 i mł.): Legia U12 - Legia LSS U12



Strzały (celne): Legia 25 (13) - Legia Soccer Schools 9(6)



Legia: Stanisław Składnik - Michał Har, Oskar Marzec, Oskar Matusiewicz, Natan Turniak, Antonio Gralewicz-Mendez, Igor Arkuszewski, Dawid Ruciński, Aleksander Barski, Ignacy Silski, ALeksander Kurowski, Krzysztof Opanowski, Jan Włodarski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Legia Soccer Schools: Michał Wojcianiec - Marcel Stępniak, Jakub Opieczyński, Artem Lavrentiev, Mikołaj Dmitrowicz, Kamil Kaczkowski, Hugo Tatarnikov, Nikodem Strzałkowski, Andrzej Mikheikin, Antoni Sałamacha, Filip Bryja, Paweł Pacuła, Karol Frelikowski

Trener: Jakub Drzewiecki



Rozpoczęły się baraże o udział w I lidze U12 dla zwycięzców 32 grup eliminacyjnych. Los połączył w jednej parze dwie drużyny z Łazienkowskiej. W spotkaniu rozgrywanym w LTC, po kilkuminutowym rozpoznaniu, do frontalnego ataku ruszyli gracze Akademii, którzy zdobłali przeprowadzić w krótkim czasie kilka skutecznych akcji. Potem gra przeniosła się bliżej środka pola i mimo pewnej przewagi zawodników APLW, przez blisko 45 minut nie obserwowaliśmy goli, także mimo kilku akcji ofensywnych piłkarzy Legia Soccer Schools na początku drugiej odsłony. W końcówce znowu nieco więcej działo się pod bramką LSS. W efekcie, zespół U12 Akademii Legii awansował do finałowej rundy walki o I ligę, zaś chłopcy z LSS, którzy i tak zaprezentowali się bardzo solidnie - znacznie lepiej niż wszyscy przeciwnicy ligowi Akademii w tej rundzie, będą walczyć całkiem wysoko, bo w II lidze, i można się spodziewać, że bynajmniej nie w roli dostarczyciela punktów.



Liga orlików U11 (2013 i mł.): Legia U11 - UKS Varsovia 2013



Legia: Jakub Tkaczyk - Maksymilian Pająk, Konstanty Leonkiewicz, Ignacy Wojciechowski, Antoni Adamkiewicz, Konstantin Yushkavets [14], Adam Rymszo, Piotr Nowotka, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, Leon Gańko

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Legia U11 rozegrała mecz ligowy z Varsovią 2013. Goście zaczęli całkiem odważnie i do przodu, jednak z minuty na minutę inicjatywę przejmowali coraz bardziej legioniści, którzy pokazali zaówno efektowną grę jak i wysoką skuteczność.



Sparing: Legia U10 - Górnik Łęczna 2014



Legia: Feliks Chaciński, Sebastian Borowski, Julian Kusak, Franek Niezgoda, Kacper Rainka, Kacper Saczewski, Charyton Sokal, Kacper Tryc, Stefan Wang

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Drużyna Legii U10 rozegrała sparing z rówieśnikami z Górnika Łęczna 2014. Legioniści zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Oba zespoły zaprezentowały sporo ciekawych zagrań i ofensywną grę.