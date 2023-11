Efektowne obchody Święta Niepodległości na Legii [VIDEO]

W niedzielę na stadionie Legii świętowaliśmy 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Przed meczem o wyjątkową oprawę zadbał klub, który przygotował pokaz świetlny. Z głośników puszczona została pieśń legionów, w której śpiewanie włączyły się trybuny, a po wyjściu piłkarzy na murawę w akompaniamencie orkiestry wojskowej wszyscy wykonali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Z naszych informacji wynika, że przedmeczowy pokaz świetlny nie będzie stałym punktem każdego meczu przy Łazienkowskiej 3. W klubie jest założenie by tego typu atrakcja pojawiała się tylko przy wyjątkowych okazjach. Zapraszamy na materiał filmowy z tego wydarzenia!

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.