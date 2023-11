Hokej

Hokejowa Legia w rozjazdach w Święto Niepodległości

Wtorek, 14 listopada 2023 r. 07:59 Gustaw Urbanowicz, źródło: Legionisci.com

Ten weekend można uznać za całkiem udany dla drużyn reprezentujących Akademię Hokejową Legii Warszawa. W Turnieju Odzyskania Niepodległości w Łodzi żacy młodsi wywalczyli trzecie miejsce, a w Toruniu Młodzicy zajęli drugą lokatę.. W Pucharze Laszkiewicza minihokeiści zajęli miejsce czwarte. Nie spisał się natomiast zespół U-18, którzy przegrał spotkanie ligowe.



Zacznijmy od najstarszych graczy. W dniu Święta Narodowego 11 listopada drużyna hokejowa Legii Warszawa po raz pierwszy od remontu Torwaru rozegrała mecz ligowy u siebie. Juniorzy młodsi zmierzyli się z Sokołami Toruń. Niestety legioniści, nie pierwszy raz w tym sezonie przegrali. Wynik końcowy to 2:14 dla drużyny z Torunia. Juniorzy młodsi to kategoria wiekowa do lat 18. Trenerem Legii jest Grzegorz Brejta.

Mimo że wraz z remontem lodowiska wymieniono sprzęt (bandy, pleksi i bramki), nowe bramki nie sprzyjały tym razem gospodarzom. Ku uciesze Sokołów, krążek trafił w obramowanie aż cztery razy. Legionistom brakowało precyzji, a jak wiadomo, niewykorzystane sytuacje się mszczą.



Oba gole dla "Wojskowych" zdobył, grający z numerem 10 Yurii Shyshliuk. Chociaż gra nie była nadzwyczajnie ostra, zawodnicy Legii przesiedzieli na ławce kar łącznie 20 minut, czyli w sumie aż jedną trzecią spotkania. Z tego dwie minuty kapitan drużyny, Oliwier Kućmierz. Przyjezdni odsiedzieli na ławce kar 18 minut, z czego aż 10 grający z siódemką Marcel Gimiński, który grał w pierwszej formacji Sokołów. W pierwszej piątce Legii na lód wyjeżdżali: Artur Szyłak, Maksym Biriulin, Oliwier Kućmierz, Kasper Rocki oraz Olaf Nowosad.

Dla bramkarzy Legii Juliana Opiłowskiego musiał być to ciężki mecz, tym bardziej że Michał Cybulski i Roman Koretskyi, zaliczyli hat-triki. Pomimo porażki legioniści nie mogą się poddawać. To dopiero początek sezonu, a już najbliższą w niedzielę (18 listopada), Legia będzie miała szansę zrewanżować się, tym razem na toruńskim lodzie.



Młodzicy Legii zagrali w Toruniu, w Turnieju Niepodległości. Legia Warszawa dopiero w finale poznała gorycz porażki, we wcześniejszych meczach pokonała Wikingów Elbląg 17:0, Sokoły 5:2 i Koziołki Poznań 12:0. W finale legioniści musieli uznać wyższość Stoczniowca Gdańsk 1:6.



Żak młodszy, czyli zespół U-12, grał w Łodzi na lodowisku Retkinia i to z powodzeniem, bo pierwszego dnia zawodów o Puchar Odzyskania Niepodległości, wygrali dwa mecze (z Polonią Bytom 13:5 i z Łódzkim Klubem Hokejowym 10:6). Drugi dzień turnieju zaczął się od dwóch porażek ze zdecydowanie lepszymi tego dnia zespołami – Cracovią 9:16 i Naprzodem Janów 2:15. O brązowych medalach dla Legii przesądził ostatni mecz z Sokołami Toruń, wygrany pewnie 10:3. Zawodnikiem turnieju z ostał Aleksander Ptasiński. Naszą drużynę U-12 prowadzi trener Robert Tchórzewski.



Z minihokeistami (czyli rocznikiem 2015 i młodszymi) do Jastrzębia pojechał trener Tomasz Wołkowicz, a jego podopieczni wywalczyli czwarte miejsce w prestiżowym turnieju Laszkiewicz Cup. W fazie grupowej Legia pokonała Naprzód Janów 5:4, GKS Tychy 3:1, przegrała z łotewską drużyną Baltic Wolves 0:8. Pokonali też Sokoła Kijów 5:3. Drugiego dnia AH Legia nie znalazła sposobu na tego samego Sokoła i przegrała 0:4. Uległa też Wilkom z Łotwy 1:5, Młodej Gieksie Katowice 2:3, a także zremisowała z Porubą 5:5. Wystartowało dziesięć zespołów.