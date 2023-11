Koszykówka

Zapowiedź meczu z Patrioti Levice

Wtorek, 14 listopada 2023 r. 13:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Legia w rozgrywkach FIBA Europe Cup radzi sobie bardzo dobrze i w najbliższą środę może zapewnić sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek z pierwszego miejsca. Legioniści mają na swoim koncie komplet, czterech wygranych i są na najlepszej drodze, by podobnie jak przed dwoma laty, pierwszy etap rywalizacji zakończyć bez porażki.



Przypomnijmy, że wówczas Legia dotarła do 1/4 finału, a o prawo gry w najlepszej czwórce FIBA Europe Cup, przegraliśmy po dogrywce dwumecz z włoskim Unahotels Reggio Emilia. Legia jest na tę chwilę jednym z pięciu zespołów FIBA Europe Cup z bilansem 4-0 w swojej grupie. Poza nami, takim bilansem pochwalić się mogą FC Porto, BG Gottingen, Niners Chemnitz oraz Bilbao Basket.



Najbliższy rywal Legii, Patrioti Levice wciąż liczy się w walce o miejsce drugie, które również może być premiowane awansem do kolejnego etapu rozgrywek. Przypomnijmy, że do drugiej rundy awansuje również sześć najlepszych (z dziesięciu) drużyn z miejsc drugich w poszczególnych grupach. Słowacy mogą pochwalić się bilansem 2-2, ale wobec niekorzystnego bilansu bezpośrednich spotkań z CSM Oradeą, plasują się na miejscu trzecim. Patrioti ma duże szanse na awans do kolejnej rundy, jeśli wygra dwa ostatnie mecze (z Legią i Katają - oba wyjazdowe), a Oradea pokona za tydzień Legię (lub przegra w najbliższą środę z Katają). O tym, że ekipa ze Słowacji chce jak najdłużej rywalizować w Europie, najlepiej świadczy fakt, że - podobnie jak przed rokiem - przystąpiła do kwalifikacji do Basketball Champions League. Podczas turnieju w Turcji odpadła już na pierwszym etapie rywalizacji, przegrywając z cypryjskim AEK-iem Larnaka.







W FIBA Europe Cup, Patrioti rozpoczęli od wyjazdowej wygranej z Oradeą (+2), tydzień później przegrali domowy mecz z Legią (-9), następnie pokonali Kataję (+13) i przegrali na własnym parkiecie z Rumunami (-17). Rok temu Słowacy zagrali aż 15 meczów w europejskich pucharach - trzy w kwalifikacjach do BCL (odpadli w finale z Unicają Malaga) oraz 12 w FIBA Europe Cup. Bilans 3-3 zapewnił im awans do drugiego etapu rozgrywek, ale do awansu do ćwierćfinału zagrało wygranych w zaciętych końcówkach dwóch ostatnich spotkań, z Hapoelem Hajfa (91:93) i Budivelnykiem Kijów (76:77).



Słowacy radzą sobie w tym sezonie ze zmiennym szczęściem, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale i w lidze. Z bilansem 6-3, Patrioti plasują się dopiero na czwartej pozycji. Przegrali m.in. ostatni mecz ligowy z niżej notowanym Spišskím Rytieri 94:106. Obrona ekipy z Levic przez całe spotkanie spisywała się słabo, co doprowadziło do tak wysokiego wyniku meczu. Przed meczem z Legią zespół miał chwilę na złapanie oddechu, bowiem w ostatni weekend nie rozgrywał żadnego spotkania i miał tydzień na przygotowania do meczu na Bemowie.







Najlepszym strzelcem słowackiego zespołu jest Jalen Adaway - 25-letni amerykański skrzydłowy, który pierwszy sezon występuje na europejskich parkietach. W FIBA Europe Cup zdobywa średnio 16.5 pkt. na mecz, w lidze - 16.7 pkt. (42 procent za 3 pkt.). Drugim strzelcem pozostaje Severi Kaukiainen - rozgrywający z Finlandii, który dwa ostatnie sezonu spędził w Kauhajoki Karhu Basket. Obecnie zdobywa 13.5 pkt. na mecz, nieźle też rzuca z dystansu. Ważną postacią w rotacji jest również Aaron Wheeler, notujący 12.5 pkt. w europucharach i 13.4 pkt. (w lidze), przy skuteczności za 3 na poziomie 39 procent. 25-letni podkoszowy po grze w NCAA, na rok trafił do G-League, a także występował w meksykańskim Rayos de Hermosillo.



W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym 25 października, Legia pewnie wygrała w Levicach 86:77. Końcowy wynik mógł być o wiele bardziej okazały, ale w czwartej kwarcie legioniści spuścili z tonu i pozwolili Słowakom na odrobienie dziewięciu punktów. Najlepsza w naszym wykonaniu była druga kwarta, wygrana 26:13. Najwięcej punktów w tamtym spotkaniu, w którym legioniści trafili aż 16 rzutów za 3 (na 50-procentowej skuteczności), byli Christian Vital (17), Aric Holman (16), Michał Kolenda (14) i Shawn Pipes (13). Dla Patrioti 19 punktów zdobył Kaukiainen, a 16 dołożył Adaway.







Legia w ostatnią sobotę przerwała serię pięciu kolejnych wygranych, przegrywając po słabej grze w Sopocie z Treflem. Nasz zespół przystąpił do meczu w Ergo Arenie poważnie osłabiony - w kadrze meczowej zabrakło chorego Grzegorza Kulki, a także Josipa Sobina, którego dziecko tuż przez spotkaniem trafiło do szpitala. W dodatku na początku trzeciej kwarty, w bardzo głupi sposób zespół osłabił Christian Vital, który komentując decyzje sędziów, został ukarany drugim przewinieniem technicznym i został odesłany do szatni. W środowy meczu na pewno zobaczymy znów Sobina, z kolei występ Kulki stoi pod znakiem zapytania. Najlepszym strzelcem Legii w FIBA Europe Cup pozostaje Christian Vital, który zdobywa 23 punkty na mecz, z bardzo dobrą skutecznością za 3 pkt. (40 procent). Pod względem rzutów za 3, niesamowitymi statystykami (w czterech meczach) mogą pochwalić się Marcel Ponitka (5/7, co daje 71.4%!), Aric Holman (8/14, 57.1%) oraz Raymond Cowels (10/21, 47.6%).



Wierzymy, że legioniści będą równie skuteczni w swoim piątym występie w FIBA Europe Cup, i tym samym zapewnią sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek (do grupy L). W drugim etapie rywalizacji, każdy zespół czeka kolejnych sześć meczów rozegranych w formie rywalizacji grupowej (3 mecze domowe i 3 wyjazdowe). Spotkania zaplanowano na 6 i 13 grudnia, 10, 24 i 31 stycznia oraz 7 lutego. Dwie najlepsze drużyny każdej z czterech grup (K-N) awansują do ćwierćfinałów. Te z kolei, systemem mecz i rewanż, zaplanowano na 6 i 13 marca przyszłego roku.



Środowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00 w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Bilety kupować można TUTAJ, a w dniu meczu również od 17:30 w kasach biletowych przy wejściu do hali. Zachęcamy do wspierania Legii na żywo! Osoby, które nie będą mogły pojawić się na trybunach, będą mogły zobaczyć transmisję meczu w w aplikacji TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 9-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 5-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,3 / 74,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,2%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 98 (śr. 16,3), Raymond Cowels 103 (śr. 12,9), Aric Holman 84 (12,0), Michał Kolenda 79 (9,9), Shawn Pipes 79 (9,9).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69).



Ostatnie mecze obu drużyn:

25.10.2023 Patrioti Levice 77:86 Legia Warszawa



PATRIOTI LEVICE

Liczba wygranych/porażek: 7-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,1 / 72,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 40,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 48,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,6%



Skład: Drasko Knezevic, Severi Kaukiainen, Daniel Chaban (rozgrywający), Jalen Adaway, David Abrham, Patrick Pazicky (rzucający), Aaron Wheeler, Ben Kovac, Martin Bachan, Rob Howard, Samuel Solcansky, Alex Krajcovic (skrzydłowi), Boris Bojanovsky (środkowi)

trener: Michal Madzin, as. Ladislav Lutovsky



Przewidywana wyjściowa piątka: Drasko Knezevic, Severi Kaukiainen, David Abrham/Jalen Adaway, Aaron Wheeler, Boris Bojanovsky.



Najwięcej punktów: Jalen Adaway śr. 16.5, Severi Kaukiainen 13.5, Aaron Wheeler 12.5.



Ostatnie wyniki: AEK Larnaka (w, 74:66), MBH Handlova (d, 78:80), BK Prievidza (d, 97:63), Rieker Komarno (w, 64:91), Inter Bratysława (d, 79:43), CSM Oradea (w, 91:93), Iskra Svit (w, 74:72), Legia Warszawa (d, 77:86), Bemaco Spu Nitra (d, 107:53), Kataja Basket (d, 68:55), MBK Lučenec (w, 69:94), Spišskí Rytieri (w, 106:94), CSM Oradea (d, 65:82).



Termin meczu: środa, 15 listopada 2023 roku, g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: TVP Sport (aplikacja) i sport.tvp.pl