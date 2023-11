W sobotę zbiórka krwi na Legii!

W akcji brać będą udział dwa autokary - krwiobusy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dzięki klubowi Legia Warszawa krwiodawcy naszej akcji otrzymają bilety na mecz Legia Warszawa – Warta Poznań, który odbędzie się w dniu 25.11.2023 roku. „Krwawy Sport” przekaże oddającym krew swoje, kultowe już, koszulki. Muzeum Katyńskie w Warszawie przekazało dla grupy naszych krwiodawców bilety na zwiedzenia placówki z przewodnikiem. Podczas zbiórki obecna będzie Magic Moments Fotobudka 360, dzięki której chętni zrobią sobie pamiątkowe filmy 360. Na maszynie Bokser od firmy Progames krwiodawcy będą mogli sprawdzić siłę uderzenia swojej pięści. Ponadto każdy krwiodawca naszej akcji otrzyma pamiątkowy dyplom-podziękowanie. Podczas akcji, wspólnie z grupą Legijne Błonie, przygotujemy gorący poczęstunek w postaci pysznego żurku. Środki finansowe za zupę zostaną przekazane na zbiórkę zabawek organizowaną przez Dobrzy Ludzi – kibice Legii dzieciom. Na naszej akcji obecni będą „Dobrzy Ludzie” którzy będą kontynuowali zbiórkę zabawek dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka. Szczegóły zbiórki dostępne są w internecie. Bardzo zachęcamy wszystkich do oddania krwi na naszej zbiórce. Każda kropla się liczy. Zaplanujcie sobie terminy i namawiajcie znajomych. Widzimy się w sobotę na Legii!

Serdecznie zapraszamy w sobotę 18 listopada od godziny 8:00 do 13:00 na honorową zbiórkę krwi na stadionie Legii Warszawa. Akcja organizowana jest przez KHDK Krewcy Legioniści, „Krwawy Sport” Łukasza „Jurasa” Jurkowskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.