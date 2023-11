Pod lupą LL! - Patryk Kun

Wtorek, 14 listopada 2023 r. 11:46 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Patryk Kun nie zagrał w dwóch kolejnych meczach na krajowym podwórku. Do wyjściowej jedenastki wrócił w czwartek w starciu ze Zrinjskim i spisał się na tyle dobrze, że trener postawił na niego także w niedzielę. Postanowiliśmy sprawdzić, jak lewy wahadłowy spisał się przeciwko Lechowi.



Pojawia się pod bramką rywala

W spotkaniu z poznaniakami bardzo często widzieliśmy Kuna w polu karnym przeciwników. Po raz pierwszy dał się zauważyć około 16. minuty gry, kiedy to po rzucie rożnym piłka spadła pod jego nogi i oddał strzał, ale świetnie poradził sobie z nim Bartosz Mrozek. Kilkanaście minut później znalazł się pod polem karnym Lecha Poznań, zagrał do Ernesta Muciego, którego uderzenie sprzed szesnastki jednak przeszło około dwóch metrów obok bramki Mrozka. W 25. minucie świetnie dorzucił piłkę do Pawła Wszołka, ale ten źle trafił w piłkę. Siedem minut później w pole karne zagrał Josué, do główki doszedł obserwowany przez nas gracz i zgrał piłkę na 5. metr, ale żaden z jego kolegów się w tym nie zorientował i piłkę wybili goście.









Pereira i Ba Loua

Wydawać się mogło, że były gracz Rakowa nie będzie miał łatwego życia przeciwko dwóm zawodnikom Lecha, jednak spisał się bardzo dobrze. Już w pierwszej połowie stoczył pojedynek z Joelem Pereirą, ale nie dał mu się i ostatecznie wywalczył aut na połowie Legii. W 20. minucie ruszył Ariel Ba Loua, próbował dośrodkować w pole karne, ale świetnie piłkę spod nóg na aut wyłuskał mu Kun. W 56. minucie Kristofer Velde dośrodkował z lewej flanki na dalszy słupek i świetnie we własnym polu karnym odnalazł się Patryk Kun, wybijając piłkę tuż przed nogami gracza z Wybrzeża Kości Słoniowej. Dwie minuty później skrzydłowy Lecha Poznań znów ruszył prawą flanką i znów musiał uznać wyższość naszego zawodnika, który wybił piłkę na aut. Jeszcze przed zejściem z boiska 28-letni gracz Legii powalczył przy własnym polu karnym z Pereirą, ale górą tym razem w tym pojedynku okazał się zawodnik z Poznania.



Odbiory i wybicia

Kun często wykonywał tytaniczną pracę na całym boisku. W 29. minucie bardzo dobrze popracował w środkowej strefie, gdzie przejął piłkę, od razu uruchomił Slisza, a reprezentant Polski tak rozprowadził całą akcję, że dośrodkowanie Pawła Wszołka zostało zablokowane przez rywali. W 48. minucie obserwowany przez nas gracz minął świetnie w środkowej strefie Rafała Murawskiego i rywalowi nie pozostało nic innego, jak sfaulować legionistę. Siedem minut później Jesper Karlström postał piłkę w pole karne Legii z rzutu wolnego, ale bardzo dobrą interwencją popisał się Kun, wybijając piłkę głową. W 60. minucie ponownie dłuższe zagranie rywali pod pole karne Legii, ale i tym razem Kun dobrze sobie poradził wybijając piłkę.



Patryk Kun

Minuty: 77

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: 1 / 1

Liczba podań / celne: 21 / 10

Podania kluczowe: 1

Dośrodkowania / celne: 1 / 0

Dryblingi / udane: 1 / 1

Dystans: 9.20 km

Sprinty: 6

Odbiory: 2

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: 0