Koszykówka

Zapowiedź meczu z Sokołem Łańcut

Piątek, 17 listopada 2023 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W sobotni wieczór na Bemowie, koszykarze Legii zmierzą się z Sokołem Łańcut, wraz z którym do stolicy przyjadą dwaj nasi niedawni zawodnicy - Adam Kemp oraz Janis Berzins. Możemy być pewni, że obaj będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony.



Sokół obecny sezon rozpoczął słabo, przegrywając pięć pierwszych meczów. W dwóch z nich naprawdę nieznacznie - niewiele brakowało, a złą serię przerwaliby w rywalizacji z Zastalem (-1), czy Dzikami - gdzie na własne życzenie przegrali po dogrywce. W tym drugim meczu ekipa z Podkarpacia, w samej czwartej kwarcie jakby zapomniała, jak zbiera się piłki na własnej tablicy, pozwalając rywalom na ciągłe ponawianie akcji po swoich niecelnych rzutach. Powrótki telewizyjne pokazały, że sędziowie pomylili się w kluczowej akcji czwartej kwarty na niekorzyść Sokoła - blok Adama Kempa był jak najbardziej prawidłowy... a wówczas zamiast dogrywki, Sokół zaliczyłby pierwszą wygraną w sezonie.







A na nią musiał czekć do 28 października, kiedy w Łańcucie pokonali zespół Czarnych (+14). Następnie podopieczni Marka Łukomskiego przegrali domowe spotkanie ze Spójnią (-13), a w ostatniej serii gier pokonali na własnym parkiecie Stal Ostrów (+5). Zdecydowaną większość punktów (61 z 85) dla swojej drużyny zdobyli trzej obcokrajowcy - Tyler Cheese (28), Corey Sanders (23) i Adam Kemp (10). Sokół jest więc na razie drużyną własnego parkietu - na wyjazdach nie wygrali jeszcze ani razu, notując trzy porażki.



Na pewno na wyniki Sokoła mogły mieć wpływ problemy finansowe klubu - dotychczasowy sponsor tytularny nie wywiązał się z umowy, przez co zawodnicy nie mogli doczekać się pierwsze wypłaty. Ostatecznie podpisano nowe umowy sponsorskie, które przynajmniej na razie wprowadziły trochę spokoju. Najważniejsze dla klubu jest to, że nie stracił w tym czasie żadnego z kluczowych graczy. A skład w Łańcucie zbudowano w dużej mierze na bazie graczy, którzy rok wcześniej tak dobrze spisywali się w premierowym sezonie Sokoła w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jako pierwszego, zakontraktowano Adama Kempa, który w ostatnim sezonie miał 10.7 pkt., 9.6 zb. i 2 bloki na mecz. Niespełna 33-letni środkowy miał znacznie lepszy i równiejszy sezon niż ten w Legii, po którym przecież kibice zapamiętali Adama bardzo dobrze, a jego występy w fazie play-off wspominane są do dziś z rozrzewnieniem.



W zespole został również Corey Sanders, dla którego to już trzeci sezon w Polsce. Amerykański rozgrywający najpierw z bardzo dobrej strony pokazał się przed trzema laty w Bydgoszczy (śr. 18.0 pkt. na mecz i 7.4 as.), a w minionym sezonie odpowiadał za kreowanie gry Sokoła, a także zdobycze punktowe (śr. 17.7 pkt i 6.8 as.). W obecnych rozgrywkach gra na bardzo zbliżonym poziomie (16.0 pkt. i 6.5 as.), z tym, że na razie nie może się "wstrzelić" z dystansu (tylko 2/16 za 3 pkt.). Sanders jest graczem, który doskonale wymusza przewinienia - w zwycięskim meczu ze Stalą wykonywał aż 11 rzutów wolnych i trafił wszystkie z nich.



Nowym graczem w "talii" Sokoła jest 26-letni Amerykanin, Tyler Cheese, który po występach w NCAA zaliczył krótkie epizody we Włoszech (trzy mecze w Universo De’LonghiTreviso) i Finlandii (pięć meczów w Salon Vilpas), kolejny sezon spędził w Niemczech (Erdgas Ehingen) i Macedonii (KK Pelister Sport Bitola), a w ostatnim sezonie występował w lidze estońsko-łotewskiej w barwach Rapla BS, notując 16.6 pkt., 4.6 zb. i 4.5 as. W Łańcucie potwierdza łatwość zdobywania punktów i grając niespełna 30 minut na mecz, ma średnią 20 punktów na mecz. Do strefy podkoszowej trener Łukomski sprowadził Senegalczyka, Birama Faye. Ten mierzący 207 centymetrów zawodnik ma za sobą występy w Izraelu (Bnei Herzliya), drugiej lidze hiszpańskiej (Lleida, Girona) oraz Kosowie (Sigal Prisztina). W ataku na razie nie daje zbyt wiele (śr. 6.1 pkt. i zaledwie 16.7% za 3 pkt.), ale ma duży wpływ na grę obronną - nie jest łatwo zdobywać punkty ze strefy podkoszowej, mając naprzeciwko siebie tak atletycznego gracza jak Faye (śr. 2.1 bloku na mecz). Na "czwórce" występuje Janis Berzins, który w ostatnim sezonie zajął z Legią miejsce czwarte. Łotysz jest trzecim strzelcem zespołu (10.5 pkt. na mecz) i drugim najlepiej zbierającym (śr. 6.9 zb.).



Słów kilka o polskiej rotacji najbliższego rywala Legii. Najwięcej minut na parkiecie spędza skrzydłowy, Kacper Młynarski (śr. 7.4 pkt.), niewiele mniej 35-letni obwodowy Mateusz Szczypiński, który drugi kolejny sezon występuje w ekstraklasie, a wcześniej przez kilka sezonów grał na jej zapleczu. Szczypiński zdobywa 7.3 pkt. Pozostali Polacy w rotacji punktują bardziej symbolicznie - mowa o Filipie Struskim (śr. 24 min. i 4.5 pkt.) oraz Marcinie Nowakowskim (tylko 9 min. i 2.4 pkt.).



Przed tygodniem Legia przegrała wyjazdowe spotkanie z Treflem, przez co spadła na ósme miejsce w ligowej tabeli (z bilansem 4-4). W Trójmieście "Zieloni Kanonierzy" wystąpili bez dwóch wysokich - Grzegorza Kulki i Josipa Sobina. W środowym meczu FIBA Europe Cup, ze słowackim Patrioti Levice, Sobin wystąpił, a w kadrze meczowej zabrakło chorego Kulki, którego występ również przeciwko Sokołowi stoi pod znakiem zapytania. Ponadto przeciwko Słowakom nie wystąpił Shawn Pipes - trener Kamiński tłumaczył jego absencję niegroźnym urazem odniesionym w meczu z Treflem i troską o to, by gracz ten nie pogłębił się. Jak zapewnia szkoleniowiec Legii, P.J. będzie gotowy na sobotni mecz ligowy.



Legia z Patrioti zagrała bardzo przeciętnie, ale co najważniejsze, zwyciężyła i tym samym zapewniła sobie awans do kolejnego etapu europejskich rozgrywek. Legioniści w tym sezonie doznali tylko jednej domowej porażki - ta miała miejsce w derbowym meczu z Dzikami, który miał miejsce ponad 5 tygodni temu. Pora tą jedyną wpadką, legioniści zaliczyli 6 wygranych na własnym parkiecie - trzy w lidze i trzy w FIBA Europe Cup.



W ostatnim sezonie Legia wygrała oba mecze z Sokołem - najpierw na inaugurację rozgrywek na wyjeździe (+11), a następnie w rewanżu w połowie stycznia (+14). Kiedy nasze kluby rywalizowały ze sobą jeszcze w rozgrywkach I ligi, częściej górą był Sokół. W sezonie 2015/16, w którym legioniści dotarli do finału play-off, najpierw w sezonie zasadniczym wygraliśmy domowe spotkanie (w hali na Kole), by w rewanżu przegrać aż 54:73. Z kolei w półfinale play-off legioniści zakończyli serię wygraną 3:1, przywożac do stolicy wygraną z Łańcuta 77:47. Rok później, kiedy ostatecznie świętowaliśmy awans do PLK, w sezonie zasadniczym przegraliśmy oba mecze z ekipą z Podkarpacia. Mamy jednak nadzieję, że w sobotę nasz zespół odniesie trzecie kolejne zwycięstwo nad Sokołem w najwyższej klasie rozgrywkowej.



Spotkanie rozegrane zostanie w najbliższą sobotę o godzinie 19:30 w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Bilety, w drugiej kategorii cenowej, nabywać można TUTAJ. Wejściówki będą także do kupienia od 18:00 przy wejściu do hali. W przerwie meczu będzie miał miejsce konkurs - Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie nagroda główna w wysokości 5000 złotych. Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które złapią piłeczki rzucone w trybuny przez Cheer Angels po pierwszej kwarcie. Zachęcamy do udziału, zapraszamy na Bemowo! Transmisję meczu obejrzeć można na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 10-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,3 / 74,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,2%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes/Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 98 (śr. 16,3), Raymond Cowels 103 (śr. 12,9), Aric Holman 84 (12,0), Michał Kolenda 79 (9,9), Shawn Pipes 79 (9,9).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63).



Ostatnie mecze obu drużyn:

15.01.2023 Legia Warszawa 75:61 Sokół Łańcut

22.09.2022 Sokół Łańcut 72:83 Legia Warszawa

18.02.2017 Sokół Łańcut 80:73 Legia Warszawa (I liga)

05.10.2016 Legia Warszawa 60:65 Sokół Łańcut (I liga)

01.05.2016 Legia Warszawa 88:78 Sokół Łańcut (I liga, play-off)

30.04.2016 Legia Warszawa 68:54 Sokół Łańcut (I liga, play-off)

24.04.2016 Sokół Łańcut 47:77 Legia Warszawa (I liga, play-off)

23.04.2016 Sokół Łańcut 84:76 Legia Warszawa (I liga, play-off)

06.02.2016 Sokół Łańcut 73:54 Legia Warszawa (I liga)

30.10.2015 Legia Warszawa 70:61 Sokół Łańcut (I liga, hala Koło)

07.03.2015 Sokół Łańcut 76:78 Legia Warszawa (I liga)

28.11.2014 Legia Warszawa 82:87 Sokół Łańcut (I liga)



MUSZYNIANKA DOMELO SOOKÓŁ ŁAŃCUT

Liczba wygranych/porażek: 2-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 0-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,6 / 86,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 25,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,9%



Skład: Tyler Cheese, Marcin Nowakowski, Corey Sanders (rozgrywający), Mateusz Szczypiński, Bartosz Czerwonka, Paweł Dobrzański, Mikołaj Płowy (rzucający), Janis Berzins, Kacper Młynarski, Filip Struski (skrzydłowi), Adam Kemp, Biram Faye (środkowi)

trener: Marek Łukomski, as. Marcin Wit



Przewidywana wyjściowa piątka: Corey Sanders, Mateusz Szczypiński, Janis Berzins, Kacper Młynarski, Biram Faye.



Najwięcej punktów: Tyler Cheese 160 (śr. 20.0), Corey Sanders 128 (16.0), Janis Berzins 84 (10.5).



Ostatnie wyniki: King (w, 85:79), Anwil (d, 64:88), Start (w, 99:83), Zastal (d, 88:89), Dziki (w, 93:85), Czarni (d, 88:74), Spójnia (d, 73:86), Stal (d, 85:80).



Termin meczu: sobota, 18 listopada 2023 roku, g. 19:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV