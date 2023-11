Koszulki-cegiełki rugbistek Legii

Kobieca sekcja rugby Legii Warszawa daje możliwość nabycia koszulek meczowych, w których legionistki występują w sezonie 2023/24. Każdy z kibiców, wpłacając darowiznę/cegiełkę w wysokości co najmniej 149 złotych, może otrzymać legijną koszulkę w jednym z trzech dostępnych kolorów (biały, zielony lub bordowy). Istnieje również możliwość personalizacji koszulek, w postaci dodania ksywy. Zamówienia możliwe są mailowo: kobiety@legiarugby.com. Więcej informacji oraz rozmiarówkę znaleźć można TUTAJ .

