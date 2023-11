Z Wartą w koszulkach z Żyletką

Na meczu z Wartą Poznań, który rozegrany zostanie w sobotę, 25 listopada o 20:00 przy Łazienkowskiej świętować będziemy 50-lecie legendarnej Żylety. Piłkarze naszego klubu w spotkaniu tym wystąpią w specjalnym komplecie białych strojów - na karku będzie znajdowała się żyletka. Identyczny wzór koszulki meczowej, w której legioniści wystąpią w meczu z Wartą, można kupować w legijnym sklepie . Co ciekawe, koszulka jest sporo tańsza od standardowej wersji - kosztuje 259 zł. Karneciarze zapłacą 233,10 zł.

Pjoter - 2 godziny temu, *.telkab.pl Hahahahha ???? odpowiedz

Wołomin NR - 3 godziny temu, *.centertel.pl Robi wrażenie (-: odpowiedz

bezprzykladny - 4 godziny temu, *.srvc.fr Zyleta jest zawsze z wami... to juz 50 lat! odpowiedz

