Sprzedaż biletów na mecz z AZ Alkmaar

Wtorek, 14 listopada 2023 r. 21:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ruszyła sprzedaż biletów na ostatnie spotkanie fazy grupowej Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią i holenderskim AZ Alkmaar. Mecz rozegrany zostanie w czwartek, 14 grudnia o godzinie 18:45 przy Łazienkowskiej. Pierwszeństwo przy zakupie wejściówek mają posiadacze karnetów, a także subskrypcji. Osoby te mają również możliwość zakupu biletu dla znajomego. Zamknięta sprzedaż potrwa do czwartku, do godziny 15:00.



Wtedy właśnie rozpocznie się sprzedaż otwarta. Nie ma już dostępnych biletów na Żyletę na to spotkanie.



KUP BILET NA MECZ