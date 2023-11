24-27.11: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę przy Ł3 świętować będziemy 50-lecie Żylety - na meczu z Wartą Poznań na pewno nikt nie będzie narzekał na nudę. To będzie wyjątkowy wieczór, w którym obowiązkowo trzeba wziąć udział. Koszykarze Legii zagrają wyjazdowy mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza, z kolei futsaliści dzień później udadzą się do Bochni. W sobotę i niedzielę pod balonem na boisku bocznym odbędzie się turniej "Legia Cup". Dwie pięcioboistki Legii wezmą udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy (U-24) w Zielonej Górze - Maja Biernacka oraz Małgorzata Karbownik. Sześciu zawodników Klubu Bokserskiego Legia startować będzie w Ciechocinku w zawodach Pucharu Polski U-15 i U-17: Frania Wojcińska (-52kg), Wiktor Fokt (-50kg), Wiktor Jaworski (-57kg), Kamil Wójcik (-80kg), Rafał Marcinek (-75kg) i Oleksii Slobodian (-75kg). Rozkład jazdy: 24.11 g. 19:45 Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg 24.11 g. 20:00 FC Dordrecht - FC Den Haag 25.11 g. 12:00 Legia II Warszawa - Olimpia Zambrów [LTC 8] 25.11 g. 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa [kosz] 25.11 g. 20:00 Legia Warszawa - Warta Poznań 26.11 g. 17:00 BSF Bochnia - Legia Warszawa [futsal] 26.11 g. 18:00 Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec 26.11 g. 19:00 Księżak Łowicz - Legia II Warszawa [kosz] 27.11 g. 19:00 Radomiak Radom - Śląsk Wrocław 27.11 g. 20:00 FC Den Haag - Jong FC Utrecht Młodzież: 24.11 g. 18:00 Legia U17 - KKP Korona Kielce 07 [CLJ U17] [LTC] 25.11 g. 10:00 Legia U16 - Widzew Łódź 08 [LTC 7] 25.11 g. 12:00 Legia U14 - Widzew Łódź 10 [LTC 7] 25.11 g. 20:00 Warta Poznań 05/6 - Legia U19 [CLJ U19] 25.11 g. 14:45 Legia Warszawa U-16 - MKS Pruszków U-16 [kosz, ul. Grójecka 93] 26.11 g. 12:00 Górnik Zabrze 11 - Legia U13 [Zabrze] 26.11 g. 12:00 Legia U8 - LSS Książenice [LTC 7] 26.11 g. 14:00 Legia U12 - GKS Katowice 12 [LTC 7] W sobotę, 25 listopada, Legia U9 weźmie udział w festiwalu gier "Graj jak Robert Lewandowski" odbywającym się na obiektach Varsovii przy ul. Międzyparkowej 4. Udział biorą także inne mocne drużyny z rocznika 2015. Legia rozegra 4 półgodzinne mecze: UKS Varsovia (13:30), Lech Poznań (14:05), Raków Częstochowa (15:15) i ŁKS Łódź (15:50). Turniej "Legia Cup" (rocznik 2013 i mł.): ul. Łazienkowska 3, boisko boczne, sobota 11-18 i niedziela 9:00-12:30 Legioniści z rocznika 2013 wystąpią na corocznym turnieju Legia Cup, tradycyjnie bardzo mocno obsadoznym. Zapraszamy od soboty pod balon przy Ł3 - wstęp wolny! - Mecze Legii U11: Sobota: 11:20 Team Europe, 12:00 Red Bull Salzburg, 13:00 Anderlecht, 14:20 Aston Villa, 15:50 kadra Mazowsza, 17:10 Sparta Praga Niedziela: 9:40 PDA/Vistula Garfield, 10:20 Żuri Olsztyn, 11:00 DAC Dunajska Streda, 11:40 Manchester United. Pełny terminarz: na www.Legiacup.pl

