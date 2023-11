Łukasz "Juras" Jurkowski jest spikerem na Legii od 2015 roku, a fani z Łazienkowskiej zdążyli już przywyknąć do comeczowego przywitania w postaci głośnego "Ceeeeee". W trakcie meczu Legii z Lechem, kamery Ekstraklasy Live Park przyglądały się pracy "Jurasa". Całość możecie obejrzeć w poniższym, 12-minutowym materiale video.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

janek - 3 godziny temu, *.aster.pl Ale ma super pracę :) zazdroszczę odpowiedz

Gepetto - 4 godziny temu, *.radomsko.pl A ja czekam na powrót Wojtka Hadaja odpowiedz

Ding - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Wolałbym, by nie przerywał piosenki AC/DC odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.