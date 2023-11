Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Nasza Legia 2/2023 (259)

Czwartek, 23 listopada 2023 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W listopadzie wydany został drugi numer kwartalnika "Nasza Legia" - oficjalnego magazynu klubowego. Sposób dystrybucji się nie zmienił - ten dostępny jest w sklepie przy Ł3, również w sklepie on-line, w którym możliwa jest wysyłka. Co tym razem znajdziemy na stu stronach?



Jako, że magazyn wyszedł przed spotkaniem z Lechem, w środku znajdziemy bogato ilustrowaną historię opraw kibicowskich na meczach z "Kolejorzem". Osoby interesujące się Legią szerzej, tj. nie tylko w kontekście drużyny piłkarskiej, mogą zapoznać się ze 100-letnią historią legijnego tenisa. Przeczytamy także wywiad z Bartkiem Sliszem, tematem numeru zaś są występy Legii w europejskich pucharach na przestrzeni lat. Z artykułu "Legia Europy" dowiemy się m.in. że legioniści grali w fazach grupowych wszystkich obecnych europucharów, a i spośród tych już nieistniejących, mieli okazję wystąpić we wszystkich rozgrywkach, w dwóch docierając do półfinałów (PZP i PEMK).



Czytelnicy otrzymają w numerze bardzo ciekawą rozmowę z pracującym od półtora roku jako szef legijnej Akademii, Markiem Śledziem. Przeczytamy także rozmowę z legijnym spikerem, Deobsonem, doskonale znanym autorem kawałka "Mamy to w kodach DNA". Ponownie w nawiązaniu do meczu z Lechem, przeczytamy wspomnienia Ivicy Vrdoljaka - legijnego kapitana, który wspomina wyjątkowe dla niego konfrontacje z poznańskim zespołem. Osoby zainteresowane legijną historią, z pewnością nie pominą tekstu poświęconego Władysławowi Grotyńskiemu - fantastycznemu przed laty golkiperowi naszego klubu.



Z kwestii bieżących, znajdziemy informacje nt. tegorocznej, szóstej już edycji akcji charytatywnej "Wszyscy do wioseł", organizowanej przez Fundację Legii. Przeczytamy pokrótce o zbliżającej się 10-tej rocznicy funkcjonowania projektu Legia Soccer Schools. Na koniec numeru można przeczytać rozmowę z Darią Kabałą-Malarz - żoną naszego byłego golkipera, a dziś trenera bramkarzy, która na co dzień pracuje przy sporcie w C+.



Cena magazynu pozostaje bez zmian i wynosi 24,99 zł. Posiadacze karnetów mogą liczyć na 10-procentową zniżkę. Kolejny numer kwartalnika wydany zostanie w lutym przyszłego roku.



Tytuł: Nasza Legia Nr 2/2023 (listopad 2023 - styczeń 2024)

Autorzy: Adam Dawidziuk (naczelny), Janusz Partyka (z-ca naczelnego), Bartosz Zasławski, Klaudia Bodecka, Przemysław Gołaszewski, Mateusz Okraszewski

Rok wydania: 2023

Wydawca: Legia Warszawa S.A.

Liczba stron: 100

Cena: 24,99 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.