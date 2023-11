Koszykówka

Potencjalni rywale Legii w II rundzie FIBA Europe Cup

Czwartek, 16 listopada 2023 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii Warszawa zapewnili sobie awans do drugiej rundy FIBA Europe Cup, dzięki pięciu zwycięstwom w grupie J. Wynik ostatniego meczu pierwszego etapu rywalizacji, który legioniści rozegrają w przyszłą środę (22 listopada) w Oradei, nie będzie miał już znaczenia na pozycję w tabeli. Mecz ten z kolei będzie niezwykle ważny dla Rumunów, którym wygrana zapewni awans do drugiego etapu rywalizacji z miejsca drugiego (obecnie mają bilans 3-2). Miejsce pierwsze, wygrywając piąty mecz w I rundzie, zagwarantowała sobie Legia.



Druga runda FIBA Europe Cup, rozgrywana będzie w identycznej formule. Zespoły trafią do czterech grup po cztery drużyny i zagrają sześć meczów, tj. każdy z każdym - mecz i rewanż. Legioniści, jako zwycięzca grupy J, trafią do grupy L. Awans do kolejnego etapu rozgrywek zapewnią sobie po dwie najlepsze zespoły każdej z grup, które awansują do ćwierćfinałów. Z kim przyjdzie nam rywalizować na drugim etapie rozgrywek dowiemy się dopiero za tydzień, po spotkaniach ostatniej serii gier. Dwóch przeciwników możemy jednak wskazać z dużym prawdopodobieństwem. Będzie nim zwycięzca grupy C - prawdopodobnie litewski zespół Jonava CBet, który może pochwalić się bilansem 4-1. W grze o miejsce pierwsze pozostaje cały czas niemiecki Rostock Seawolves, ale musiałby bezpośrednie - domowe spotkanie z Litwinami wygrać różnicą co najmniej 20 punktów (w pierwszym meczu Jonava wygrała 84:65). To spotkanie rozegrane zostanie we wtorek, 21 listopada o 18:30.



Drugim rywalem w II rundzie będzie zwycięzca grupy D. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim turecki Bahcesehir College ze Stambułu, który ma bilans 4-1. Identyczny bilans ma co prawda czeski Nymburk, ale niekorzystny bilans bezpośrednich meczów z Turkami. Oznacza to, że wygrana Bahcesehiru z czarnogórskim Mornarem (22 listopada o 17:00), zapewni tej drużynie awans z miejsca pierwszego. Czesi by wygrać grupę, muszą nie tylko zwyciężyć w Baku z Sabahem, ale liczyć również na potknięcie Turków z najsłabszym zespołem grupy D. Co ciekawe, czesi z Nymburka mogą również trafić do grupy z Legią, ale... z drugiego miejsca.



Trzeciego przeciwnika Legii poznamy dopiero za tydzień - będzie nim bowiem piąty zespół z drugich miejsc, biorąc pod uwagę wszystkie grupy. A sytuacja jest o tyle skomplikowana, że by wyrównać szanse drużyn z grup 3-zespołowych (są trzy takie grupy, powstałe na skutek wycofania drużyn z Izraela), w klasyfikacji tej nie będą liczone mecze zespółów z miejsc drugich z zespołami z czwartego miejsca w swojej grupie. To oznacza, że wariantów jest na tę chwilę zbyt wiele, bowiem w wielu grupach cały czas nie wiadomo nawet, kto zakończy rywalizację na miejscu czwartym, w związku z czym, bilans drużyn z drugich miejsc jest trudny do wyliczenia. Największe szanse na miejsca drugie mają: Arconic-Alba Fehervar (Węgry) lub Sporting Lizbona (Portugalia), Anwil Włocławek (Polska) lub Caledonia Gladiators (Szkocja), Rostock Seawolves (Niemcy), ERA Nymburk (Czechy), Manisa BBSK (Turcja), Happy Brindisi (Włochy) lub BC Kalev/Cramo (Estonia), BCM Gravelines Dunkerque (Francja), KB Peja (Kosowo), Itelyum Varese (Włochy) i CSM Oradea (Rumunia).



Wiadomo, że rywalizację w II rundzie Legia rozpocznie 6 grudnia, od wyjazdowego meczu ze zwycięzcą grupy D - czyli prawdopodobnie Bahcesehirem Stambuł. Później czekają nas trzy domowe mecze - 13 grudnia (z Jonavą), 10 stycznia (z piątym zespołem z miejsca drugiego) i 24 stycznia z Bahcesehirem. 31 stycznia czekać Legię będzie wyjazdowy mecz w litewskim Janowie (30 km za Kownem), a ten etap rozgrywek nasi koszykarze zakończą wyjazdowym meczem, 7 lutego.



W fazie pucharowej FIBA Europe Cup, do finału włącznie, rywalizacja toczona będzie systemem mecz i rewanż. Zwycięzca grupy L zagra w 1/4 finału z drugim zespołem gr. K, a drugi zespół grupy L, ze zwycięzcą grupy K.



Druga runda FIBA Europe Cup:

06.12 Bahcesehir Stambuł - Legia Warszawa

13.12 Legia Warszawa - Jonava

10.01 Legia Warszawa - 5. zespół z drugich miejsc

24.01 Legia Warszawa - Bahcesehir Stambuł

31.01 Jonava - Legia Warszawa

07.02 5. zespół z drugich miejsc - Legia



Ćwierćfinały: 6 i 13 marca 2024

Półfinały: 27 marca i 3 kwietnia 2024

Finał: 17 i 24 kwietnia 2024