Fundacja Legii wyróżniona za projekt #GotowiDoPomocy

Czwartek, 16 listopada 2023 r. 12:51 Redakcja

Prowadzony przez Fundację Legii projekt #GotowiDoPomocy Uchodźcom z Ukrainy został uhonorowany międzynarodowym wyróżnieniem More Than Football Award, które przyznawane jest za najlepsze inicjatywy społeczne klubów w Europie.



Projekt Fundacji Legii #GotowiDoPomocy Uchodźcom z Ukrainy powstał po wybuchu wojny za wschodnią granicą Polski i zakładał liczne inicjatywy mające na celu pomoc osobom cierpiącym z powodu działań wojennych, w tym uchodźcom napływającym do Polski i migrantom wewnętrznym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych domów i ucieczki z rodzinnego kraju.









- Zorganizowaliśmy punkt przyjmowania darów dla potrzebujących, pomagaliśmy w wyposażeniu punktu pomocy we Lwowie, doprowadziliśmy do utworzenia bezpłatnego punktu poradnictwa pracy, uruchomiliśmy program edukacyjno-integracyjny dla ukraińskich rodzin. Jesteśmy dumni ze wszystkich działań, które podjęliśmy przez te kilkanaście miesięcy – mówi Anna Mioduska, prezes Fundacji Legii.



More Than Football Award to plebiscyt odbywający się podczas corocznej konferencji European Football For Development Network (międzynarodowej organizacji non-profit promującej społeczne i charytatywne działania klubów), w którym głosują przedstawiciele klubów europejskich. Nagradzane są szczególnie wartościowe działania, pokazujące pozytywny wpływ świata futbolu na zmiany społeczne. Fundacja Legii jest członkiem stowarzyszenia od 2017 roku. W tym roku swoje głosy oddali przedstawiciele aż 100 klubów, z których ponad 40 proc. wskazało inicjatywę Fundacji Legii.



- Tę nagrodę dedykuję wszystkim pracownikom Fundacji. Bez ciężkiej pracy tych osób, dobro, które dotarło do potrzebujących, nie mogłoby zaistnieć. Ten laur cieszy, ale prawdziwą nagrodą dla nas była i pozostanie świadomość, że udało się pomóc ludziom, którzy w wyniku wojny zostali pozbawieni - dodaje Anna Mioduska.



Fundacja Legii w ramach projektu #GotowiDoPomocy Uchodźcom z Ukrainy współorganizowała również na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 charytatywny „Mecz o Pokój” z Dynamem Kijów, dzięki któremu na rzecz ukraińskich migrantów wewnętrznych zebrano milion złotych. Wspomagano także ukraińskich sportowców, którzy otrzymali zakwaterowanie i możliwość treningu na obiektach Legii.