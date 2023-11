Holendrzy nie przyjadą do Warszawy

Komunikat Legii Otrzymaliśmy informację, że klub AZ nie będzie prowadził sprzedaży biletów na mecz w ramach Ligi Konferencji Europy. Decyzja ta podjęta została bez konsultacji z nami. Zgodnie z regulaminem przekazaliśmy określoną liczbę biletów i byliśmy gotowi do przyjęcia gości. Od godz. 15 bilety na sektor gości i bufory zostaną udostępnione do otwartej sprzedaży dla kibiców Legii.

Kibice AZ Alkmaar nie przyjadą do Polski na rewanżowy mecz z Legią Warszawa w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy! Holenderski klub poinformował, że nie będzie sprzedawać biletów. "Po wydarzeniach, które miały miejsce podczas meczu u siebie, przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Doszliśmy do wniosku, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa naszym kibicom" - czytamy na stronie AZ. "Ponieważ bezpieczeństwo jest w AZ sprawą najwyższej wagi, klub musiał niestety podjąć decyzję o nie rozpoczynaniu sprzedaży biletów. AZ odradza także swoim kibicom, aby nie podróżowali samodzielnie." - kończy się komunikat holenderskiego klubu.

Okęciak - 31 minut temu, *.virtuaoperator.pl No i gitara, bilecik przed chwilą kupiony. odpowiedz

Felek - 51 minut temu, *.netfala.pl Na 220 pojawiło się kilkadziesiąt biletów i od razu poszły... odpowiedz

kaktus - 51 minut temu, *.orange.pl Piłkarze AZ też się boją? :) odpowiedz

Pepe - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zróbmy kartoniadę z Tulipanów w sektorze gości wymierzoną w UEFA. odpowiedz

t - 1 godzinę temu, *.edu.pl czyli pucharowy rekord frekwencji czeka nas! odpowiedz

Wycior - 31 minut temu, *.vectranet.pl @t: Już był - z Rapidem Bukareszt, jesienią 2011. Rumuni mieli jakiś zakaz/protest (?) i wtedy wypełniliśmy wszystkie sektory. odpowiedz

rob - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Mam nadzieję, że na bufor + sektor gości ceny będą jak na Żyletę :> odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Legia powinna zachować pewną pulę dla ich kiboli. Oni nie zawinili... Natomiast ich policja, oficjele i bodygardy powinny pocierpieć. odpowiedz

Pnd - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Powinniśmy założyć spółdzielnie z Anglikami i wyrzucić ten klubik z gry na wiosnę odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl Fajny mają ten klub ich kibice. Taki opiekuńczy XD odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.geckonet.pl Fajnie by było jakby zarząd podjął decyzje, że będzie sprzedawał bilety kibicom AZ. odpowiedz

Olek Kibolek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Adam: dokładnie, cieszę się, że ktokolwiek tutaj ma trochę mózgu, i honoru. Pzdr. odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.centertel.pl ..., boją się nas także holenderscy odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Paweł :

Pikniki owszem ale czy to powód do dumy..... odpowiedz

Jurii - 3 godziny temu, *.centertel.pl Majty pełne gówna . odpowiedz

L fan - 3 godziny temu, *.chello.pl A co dalej z "afera" z zatrzymaniami piłkarzy (L) w Alkmaar czy ktoś coś wie na ten temat? odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @L fan: a co ma być? wideo dowody to nie dowody dla postępowego kraju, który ostrzegał przed dziczą ze wschodu...jak narazie ukarano tylko nas. odpowiedz

KAMI(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Powinniśmy z polską gościnnością przyjąć kibiców AZ, za to ich piłkarzy i działaczy... hehe, na pełnej k#rwie, najlepiej z kilkoma pobudkami w hotelu w którym będą nocować przed meczem i przeglądem autokaru którym będą podróżować ;) odpowiedz

pytanie - 3 godziny temu, *.autocom.pl Czy to oznaza dodtkową pulę biletów na sektor gości dla nas? odpowiedz

Legia Fan - 3 godziny temu, *.orange.pl WYKUPUJEMY WSZYSTKIE BILETY BO ZAPEWNE SEKTOR GOŚCI + BUFOR BĘDZIE DLA NAS I ROBIMY IM TAKIE PIEKŁO JAKIEGO JESZCZE W ZYCU NIE ZAZNALI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl "Ponieważ bezpieczeństwo jest w AZ sprawą HAHAHAHAHAHAHAHAHA odpowiedz

Lfan - 3 godziny temu, *.autocom.pl A wystsrczyło wydać oświadczenie po meczu w Alkmaar i stanąć solidarnie po naszej stronie, a jeszcze dostali by brawa u nas. Szczerze w ogóle nie rozmiem metalu na zachodzie. Tak samo Anglicy, niby zachwyceni atmosferą u nas, niby wszystko ok, nawet nikt ich na miesciw nie zaczepiał a i tak chca nam dać mniej biletów i ich kibicw nie reagują. Obyśmy nigdy w Polsce tak nie oklapli... odpowiedz

boją się nas także holenderscy - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie rzucamy słów na wiatr Bracia :) odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl @boją się nas także holenderscy: i angielscy tez po ostatnim zmniejszeniu puli biletow w Birmingham :) odpowiedz

Supe"L" - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ponieważ bezpieczeństwo jest w AZ sprawą najwyższej wagi...???? odpowiedz

Olek Kibolek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Mam nadzieję, że nasz klub wystosuje oświadczenie, że bilety na sektor gości będą dostępne dla kibiców holenderskiego klubu w dniu meczu i, że w kwestiach organizacyjnych, ze strony KP Legia zostaną zastosowane standardowe procedury.

Jednocześnie powinno się podkreślić, że to właśnie w Alkmaar, a nie na Łazienkowskiej, dochodziło w ostatnim czasie, kilkukrotnie, do organizacyjnych blamaży. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl @Olek Kibolek:



Taa wystosuje hahahahaha, kasa się musi zgadzać - zaczną sprzedawać tam miejscówki dla gospodarzy odpowiedz

Szantosz - 4 godziny temu, *.chello.pl Tym bardziej na boisku rozłożyć ich na czynniki pierwsze do 45 minuty 3:0 i czwartego gonga od razu po przerwie. Czy ich grajki już dostali wytyczne by przywieźć własną wodę butelkowaną do picia i własne kłódki do szafek bo u nas gwałcą, biją i rabują na potęgę przecież. odpowiedz

Phoenix(L)k - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Szantosz:

Złodzieje, pijacy i gwałciciele są

kibice z Warszawy... odpowiedz

Wyrwikufel - 4 godziny temu, *.netfala.pl Kiedy rusza sprzedaż biletów na sektor gości dla nas? odpowiedz

Bardzo stary kibic - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Bardzo dobrze,ze zdali sobie sprawę z faktu,że po ich zachowaniu w Alkmaar moga miec powazne problemy w Warszawie!

Osobiscie namawialbym prezesa Mioduskiego i dyrektora Jacka Zielinskiego do ozięblego potraktowania tych gosci!

Bo okazanie im goscinnosci nie będzie zrozumiane przez tych holenderskich prymitywow! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl @Bardzo stary kibic: tylko, ze oni to przedstawiaja u siebie tak, ze to U NAS jest niebezpiecznie wiec rezygnuja z zakupu biletow. Powinnismy wydac jakeis oswiadczenie, ze chetnie ich przyjmiemy bo nie jestesmy takimd zikim krajem jak Holandia. odpowiedz

Cieciu - 4 godziny temu, *.plus.pl Akurat kibiców Alkmaar powinniśmy normalnie przyjąć bo oni nic nie od...bali (nie liczę napinaczy internetowych) + podobno mają układ z Hagą. Co innego działacze ;) odpowiedz

Andrea 74 - 4 godziny temu, *.plus.pl AZ Alkmar też powinien zrezygnować z przyjazdu, oddając mecz walkowerem odpowiedz

Felek - 4 godziny temu, *.netfala.pl @Andrea 74: Tak, według mnie powinni w ogóle wycofać się z europejskich pucharów na następne 10 lat. odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.centertel.pl Co za typy. Oni piszą o bezpieczeństwie... tfuuuu. Do piekła z tęczową europą !!! odpowiedz

Tsubasa - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @majusL@legionista.com: Koniecznie skonsultuj się z lekarzem i zacznij leczenie może jeszcze cie naprostuja . odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com @Tsubasa : To ty sie lepiej skonsultuj debilu !!!!! odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Tsubasa : ty się z kątem skonsultuj odpowiedz

Na zachodzie sobie nie poradzili - 4 godziny temu, *.autocom.pl Ale obsrali zbroje :D odpowiedz

D@mian - 2 godziny temu, *.kpn.net @Na zachodzie sobie nie poradzili: Miękkie faje odpowiedz

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.246.2 Przeczytali ze maja jechać odebrać bilety w Sosnowcu i stwierdzili ze jednak odpuszczają :D odpowiedz

Czarna eLka - 4 godziny temu, *.techgroup.pl "...boją się nas także holenderscy..." odpowiedz

(L) mmz - 4 godziny temu, *.lukman.pl "boją się nas także holenderscy..." :-) odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.134.131 Ahaha, Boją się nas kibice angielscy, boją się nas także holenderscy :DDDDDDDD odpowiedz

Jacek - 4 godziny temu, *.plus.pl Czy bilety na rewanż z aston villą będą w otwartej sprzedaży? odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Jacek:

tak. na 100% odpowiedz

