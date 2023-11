Koszykówka

Zapowiedź meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Piątek, 24 listopada 2023 r. 13:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed Legią bardzo trudne wyjazdowe spotkanie, z niezwykle ofensywnie grającym zespołem MKS-u Dąbrowa Górnicza. Legioniści przystąpią do meczu po męczącym wyjeździe do Oradei, ale w sobotę na parkiecie nikt nie będzie szukał usprawiedliwień - liczy się tylko i wyłącznie walka o dwa punkty.



MKS Dąbrowa Górnicza w obecnym sezonie zalicza się do ścisłej ligowej czołówki - ekipa z Zagłębia Dąbrowskiego obecne rozgrywki rozpoczęła od domowych wygranych - ze Śląskiem (+2) i aktualnym mistrzem - Kingiem (+2). Zespół świetnie radzi sobie nie tylko na ligowych parkietach, ale i w europejskich pucharach, w rozgrywkach Alpe Adria Cup. MKS tego samego dnia, kiedy Legia mierzyła się z CSM-em Oradea, rozgrywali wyjazdowe spotkanie w czeskim Uście nad Łabą. W Alpe Adria Cup, MKS ma bilans 3-1. Przegrał dwoma punktami jedynie wyjazdowy mecz ze słowackim Spišskí Rytieri ze Spiskiej Nowej Wsi. Środowe wyjazdowe spotkanie z czeską Slunetą ustawiła już pierwsza kwarta meczu, wygrana przez dąbrowian 35:16. Najwięcej punktów dla najbliższego rywala Legii zdobyli Persons 18, Garcia 14, Horne 14 i Carvacho 13.



Najbliższy rywal Legii to najlepszy ofensywnie zespół Orlen Basket Ligi na tym etapie rywalizacji - zdobywają średnio aż 100,5 punktu na mecz. Dla porównania legioniści notują średnio 78,3 pkt. Grają bardzo szybko, często kończą akcje w siódmej sekundzie akcji. Trafiają aż 59,2 procent rzutów za 2, a i ich skuteczność za 3 musi robić wrażenie (39,5%). MKS w lidze wygrał 5 z ośmiu spotkań, a szczególnie dobrze radzi sobie na własnym parkiecie, gdzie może pochwalić się bilansem 5-1. Jedynej porażki doznali ze Spójnią, przegrywając 98:106. Przed tygodniem byli bardzo bliscy wygranej (po dogrywce) na trudnym terenie - w Ostrowie Wielkopolskim. Właściwie kiedy wybronili ostatnią akcję Stali wydawało się, że wygraną mają już pewną. Stal miała bowiem tylko sekundę na zmianę losów meczu i... niespodziewanie to wystarczyło, by oddali celny rzut, który przesądził o porażce klubu z Dąbrowy Górniczej. Nie zmienia to jednak faktu, że zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Wymuszali wiele przewinień (24), a rzuty wolne wykonywali z bardzo wysoką skutecznością (22/25).



MKS dokonał zmiany szkoleniowca zaraz po zakończeniu ostatniego sezonu - na tym stanowisku zatrudniono Hiszpana, Borisa Balibreę, który w roli pierwszego trenera pracował przede wszystkim w Szwecji - najpierw w Wetterbygden Stars, z którym wywalczył awans do ekstraklasy, a następnie do fazy play-off najwyższej klasy rozgrywkowej. W latach 2020-23 pracował w innym szwedzkim zespole, Umea Bskt, który cechował się bardzo ofensywnym stylem gry - zdobywali średnio 88,3 pkt. na mecz przez cały sezon. Dwukrotnie wybierany był trenerem roku w Szwecji, co zaowocowało zatrudnieniem w Dąbrowie.



Zakontraktowano także zagranicznych zawodników, którzy w większości wcześniej nie występowali w naszej lidze i na razie wydaje się, że te okazały się trafione. Do strefy podkoszowej ściągnięto Amerykanina, Nicolasa Carvacho, który dwa ostatnie sezony spędził w niemieckiej Bundeslidze w Würzburg Baskets. W Dąbrowie zdobywa 14.6 pkt. (nie rzuca z dystansu) i notuje aż 9.8 zbiórki i 1.0 bloku na mecz. Słabszą stroną tego gracza jest skuteczność rzutów wolnych (63.6%). Najlepszym strzelcem zespołu jest krajan trenera - 27-letni skrzydłowy, Marc Garcia. Zawodnik ma na swoim koncie wiele lat gry w klubach ekstraklasy hiszpańskiej - Baxi Manresa, Barcelonie, Fuenlabradzie i San Pablo Burgos. W Dąbrowie zdobywa średnio 20.9 pkt., trafiając niesamowite 49.2% rzutów za 3 punkty (30/61), do tego bardzo dobrze wymusza przewinienia (śr. 4.9 na mecz) i wykorzystuje rzuty wolne (29/32). Legioniści muszą zwrócić szczególną uwagę na tego zawodnika, który najczęściej występuje na pozycjach 2-3.



Pierwszym rozgrywającym drużyny jest Tayler Persons - jedyny zawodnik, który miał już okazję grać w polskiej ekstraklasie. Persons przed rokiem wystąpił w 11 meczach w Twardych Piernikach (śr. 17.7 pkt. i 8.3 as.), a w rozgrywkach 2020/21 zagrał 9 razy w GTK Gliwice. Występował również w Holandii (ZZ Leiden), Niemczech (Würzburg Baskets), Węgrzech (Naturtex-SZTE-Szedeak) i Francji (drugoligowy Chalon). Trudno przeceniń jego rolę, bowiem bardzo mądrze ustawia grę drużyny, a do 16.3 pkt. na mecz, dodaje 9.3 asysty i 4.3 zbiórki. Rolę jego zmiennika odgrywa często Lovell Cabbil (śr. 20 min., 12 pkt. i 4.8 as.) - pierwszy obcokrajowiec zakontraktowany przez MKS. Cabbil ma za sobą grę w Europie w gruzińskiej ekstraklasie (w Mgzavrebi-Armia Tbilisi o Tbilisi State University), a także w drugiej lidze niemieckiej, w PS Karlsruhe (śr. 16.7 pkt. i 3.8 as.). Ostatnim zagranicznym graczem MKS-u jest silny skrzydłowy, Jeriah Horne, który nie miał wcześniej okazji występować na Starym Kontynencie. Po grze w NCAA, ostatni sezon spędził w G-League, gdzie w barwach Stockton Kings rozegrał 47 meczów. Zawodnik szybko przystosował się do europejskiego stylu gry i w drużynie prowadzonej przez Balibreę odgrywa ważną rolę - gra ponad 28 min. na mecz, notując 13.6 pkt. i 6.1 zb.



Z reguły jedynym Polakiem w wyjściowej piątce MKS-u jest Marcin Piechowicz, który spędza na parkiecie średnio 19,5 min. Na sporą liczbę minut (17,5) może liczyć także Dominik Wilczek, który jest jednym z lepiej rzucających za 3 w swoim zespole (42.9%), zdobywając średnio 9.5 pkt. na mecz. W polskiej rotacji znajdują się ponadto Dawid Słupiński, Błażej Kulikowski, Szymon Ryżek i Maciej Kucharek.



Legia w rywalizacji z MKS-em Dąbrowa Górnicza radzi sobie ze zmiennym szczęściem. W ostatnim sezonie legioniści przegrali w I rundzie wyjazdowy mecz 76:93, w rewanżu zwyciężyli na Bemowie różnicą 15-punktów. Od czasu powrotu Legii do ekstraklasy, w spotkaniach rozegranych w Dąbrowie Górniczej, mamy bilans 3-3.



Legia do Dąbrowy Górniczej ruszyła w czwartek przed południem. Przypomnijmy, że nasz zespół bezpośrednio po meczu w Oradei ruszył do Budapesztu, skąd w czwartek przed południem miał zaplanowany lot do Warszawy. Czasu na przygotowanie do sobotniego meczu nie było zbyt wiele, ale nikt w naszym zespole nie zamierza szukać wymówek. Obecny bilans ligowy Legii nikogo nie zadowala, tym bardziej potrzebne będzie pełne zaangażowanie, by powalczyć o szóstą wygraną w tym sezonie. Do Dąbrowy Górniczej z zespołem pojedzie także Grzegorz Kulka, którego zabrakło na meczu FIBA Europe Cup w Rumunii (w tym czasie pracował w Warszawie pod okiem trenera Jamrozika), jak również paru ostatnich meczach. O tym, czy nasz skrzydłowy pojawi się w sobotę na parkiecie, zdecyduje sztab szkoleniowy, po ostatnich treningach z zespołem. Względem występu w Oradei, legioniści zdecydowanie muszą poprawić grę w obronie, a szczególnie grę na tablicach. Nie można pozwolić rywalom na tak wiele zbiórek w ataku, szczególnie, że MKS często właśnie z ponowienia zdobywa wiele punktów.



Sobotni mecz MKS-u z Legią rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali Centrum przy Al. Róż 3 w Dąbrowie Górniczej. Bezpośrednią transmisję spotkania przeprowadzi Polsat Sport Extra.



MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Liczba wygranych/porażek: 8-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 100,5 / 93,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 51,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 59,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 80,5%



Skład: Tayler Persons, Lovell Cabbil, Santiago Konaszuk (rozgrywający), Szymon Ryżek, Kacper Dziedzic, Błażej Kulikowski, Krystian Zawadzki, Jakub Wojdała (rzucający), Marc Garcia, Jeriah Horne, Marcin Piechowicz, Dominik Wilczek, Maciej Kucharek, Kacper Indyk, Wiktor Kurowski (skrzydłowi), Jakub Wojciechowski, Nicolas Carvacho, Dawid Słupiński (środkowi)

trener: Boris Balibrea, as. Carl Adam Engstrom, Michał Dukowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Tayler Persons, Marc Garcia, Marcin Piechowicz, Jeriah Horne, Nicolas Carvacho.



Najwięcej punktów: Marc Garcia 167 (śr. 20.9), Tayler Persons 130 (16.3), Nicolas Carvacho 117 (14.6).



Ostatnie wyniki: Śląsk (d, 82:80), King (d, 103:101), Anwil (w, 97:91), Start (d, 112:87), Zastal (d, 100:93), Dziki (d, 116:83), Spisski Rytieri (w, 94:92), Dinamo Zagrzeb (d, 92:73), Spójnia (d, 98:106), Kapfenberg (w, 74:95), Stal (w, 103:102), Sluneta Usti nad Labem (w, 79:84).



Ostatnie mecze obu drużyn:

19.03.2023 Legia Warszawa 101:86 MKS Dąbrowa Górnicza

18.11.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 93:76 Legia Warszawa

08.04.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 86:99 Legia Warszawa

11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza

19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa

05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza

29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza

03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa

14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza

30.12.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 74:80 Legia Warszawa

31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa

17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa Górnicza

19.02.2005 MMKS Dąbrowa Górnicza 82:52 Legia Warszawa (II liga)

30.10.2004 Legia Warszawa 76:67 MMKS Dąbrowa Górnicza (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 11-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,3 / 74,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,6%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes/Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 120 (śr. 17,1), Raymond Cowels 120 (śr. 13,3), Aric Holman 99 (12,4), Michał Kolenda 87 (9,7), Marcel Ponitka 85 (9,4).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74).



Termin meczu: sobota, 25 listopada 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Dąbrowa Górnicza, Al. Róż 3 (Hala Centrum)

Pojemność hali: 2944 miejsca

Cena biletów: 15 złotych (ulgowe) oraz 20 i 25 złotych (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra