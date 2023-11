Młodzież: mecze sobotnie

Legia U17 pokonała 2-0 Igloopol Dębica i powiększyła swoją przeagęnad bezspośrednimi rywalami w tabeli. Wobec opadów śniegu, przełożony na poniedziałek został mecz CLJ U15 na boisku Polonii. Legia U12 po dobrym występie przeciwko Wichrowi Kobyłka w finale baraży wywalczyła awans do I ligi młodzików U12. Legia Soccer Schools U11 doskonale spisałą się w pierwszym dniu turnieju Sportowa Niepodległa i w niedzielępowalczy o miejsca 1-4. Mecze rozegrały też zespoły U10, U8 i U7. CLJ U17: Legia U17 2-0 Igloopol Dębica 07M Gole: 1-0 8 min. Dawid Nos (rzut karny) 2-0 40 min. Mateusz Szczepaniak (as. Dawid Foks) Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba, Maksymilian Dołowy [08], Mateusz Lauryn [08], Radosłąw CZerwiec (Kpt) - Pascal Mozie [08], Dawid Foks, Igor Busz (65' Konrad Kraska) - Mateusz Szczepaniak (75' Jana Gawarecki [08]), Dawid Nos (87' Piotr Bartnicki [09]), Eryk Mikanovich (46' Stanisław Gieroba). Rezerwa: Michał Bobier (br), Juliusz Rafalski [08] Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko Legia U12 - Wicher I Kobyłka 12 [finał baraży o I ligę U12] Legia: Stanisław Składnik (Kpt) - Ignacy Silski, Oskar Marzec, Oskar Matusiewicz, Michał Har, Antoni Czuchnowski, Natan Turniak, Igor Arkuszewski, Aleksander Barski, Aleksander Kurowski, Antonio Gralewicz-Mendez, Krzysztof Opanowski, Jan Włodarski Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński W rundzie finałowej baraży o 1 ligę warszawską U12, Legia U12 spisała się bardzo dobrze w meczu z Wichrem I Kobyłka i zapewniła sobie awans, prezentując zaróno dobrą grę, jak i skuteczność. Gracze z Kobyłki będą mieli drugą szansę w meczu z innym spośród pozostłej siódemki przegranych. Wydaje się, że nieco trudniejszy był mecz 1 rundy, z LSS. Turniej "Sportowa Niepodległa" (rocznik 2013 i mł.) - dzień 1: Drużyna LSS rocznika 2013 bardzo dobrze spisuje się na turnieju Sportowa Niepodległa organizowanym przez Drukarza Warszawa. Legioniści świetnie prezentowali się w meczach z Drukarzem I (który okazał się bardzo wymagającym przeciwnikiem), Grochovią oraz UKS Irzyk i w niedzielę zagrają w Lidze Mistrzów z Juventusem, Deltą i Drukarzem.

