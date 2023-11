Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Niedziela, 19 listopada 2023 r. 11:37 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U17 pokonała 2-0 Igloopol Dębica i powiększyła swoją przewagę nad bezpośrednimi rywalami w tabeli, zostjaąc mistrzem jesieni. Mistrzostwo jesieni w CLJ zdobyła też, z 7 p. przewagi, Legia U15, która na koniec rundy zremisowała 1-1 z Polonią. Legia U12 po dobrym występie przeciwko Wichrowi Kobyłka w finale baraży wywalczyła awans do I ligi młodzików U12. Legia Soccer Schools U11 dobrze spisała się w turnieju Sportowa Niepodległa" zajmując miejsce na podium. Mecze rozegrały też zespoły U11, U10, U8 i U7. Gracze z roczników 2011-2015 zmierzyli się z rówieśnikami z Jagiellonii, prezentujac się z bardzo dobrej strony.



CLJ U17: Legia U17 2-0 Igloopol Dębica 07

Gole:

1-0 8 min. Dawid Nos (rzut karny)

2-0 40 min. Mateusz Szczepaniak (as. Dawid Foks)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba, Maksymilian Dołowy [08], Mateusz Lauryn [08], Radosław Czerwiec (Kpt) - Pascal Mozie [08], Dawid Foks, Igor Busz (65' Konrad Kraska) - Mateusz Szczepaniak (75' Jana Gawarecki [08]), Dawid Nos (87' Piotr Bartnicki [09]), Eryk Mikanovich (46' Stanisław Gieroba). Rezerwa: Michał Bobier (br), Juliusz Rafalski [08]

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U15 (2009 i mł.): MKS Polonia Warszawa 09 1-1 (1-0) Legia U15

Gole:

1-0 7 min. Antoni Kapusta

1-1 64 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Vu Hoang Nguyen)



Legia: Jan Pietrzak, Piotr Bartnicki (78' Jan Rodak), Bartosz Korżyński (78' Kazimierz Szydło), Oskar Krakowiak, Aleksander Wyganowski, Szymon Piasta, Vu Hoang Nguyen, Norbert Merchel (54' Wiktor Zugaj), Fabian Mazur (72' Jakub Juszczak), Oskar Maj (41' Dawid Mastalski), Edo von Brandt-Etchemendigaray (78' Piotr Kaniewski). Rezerwa: Denys Stoliarenko (br), Jakub Gliwa, Igor Owczarczyk

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza



Mecz rozegrano dopiero w poniedziałek, gdyż w sobotę na płycie boiska zalegał świeżo spadły śnieg. Tym razem przeszkód już nie było, a kibice zobaczyli ciekawe i zaciete spotkanie. Gospodarze długo prowadzili, ale po golu Edo Legia wyrównała. Legioniści zdecydowanie wygrali rundę jesienną w grupie A CLJ U15, 7 punktów przed Wisłą Płock i 10 przed Polonią. Udział w rozgrywkach na wiosnę zapewniły sobie także: UKS Varsovia, Escola Varsovia i Łódzka Akademia Futbolu, a do lig wojewódzkich spadły: Junior Białystok i AKS SMS Łódź. W barażach o CLJ powalczą: Stomil Olsztyn z Widzewem Łódź oraz Znicz Pruszków z Jagiellonią.



Sparing: Legia U13 - Jagiellonia Białystok 2011



Legia: Nicodeme Chodkowski, Aleksander Dąbrowski, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Wojciech Łygan, Wojciech Kuś, Tomasz Stefański, Karol Konieczny, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Pryderyk Paprocki, Konstanty Łysiak, Filip Wancerz, gracz testowany

Trener: Patryk Seppelt-Gorajewski



Tradycyjnie już, bardzo dobry występ legionistów z rocznika 2011, którzy musieli jeszcze radzić sobie bez swojego etatowego golkipera, Antka Pawłowskiego (ten wciąż odczuwa skutki zderzenia ze słupkiem w ostatnim meczu ligowym i dopiero wraca do pełni dyspozycji). Jagiellonia była wymagającym przeciwnikiem, jednak w decydujących momentach pojedynki wygrywali o "błysk szprychy" legioniści. Udane akcje oskrzydlające, chociażby Dąbrowskiego czy Łygana, wykonywane na przemian z atakami środkiem z wykorzystaniem napastnika, były trudne do powstrzymania.



Legia U12 - Wicher I Kobyłka 12 [finał baraży o I ligę U12]



Legia: Stanisław Składnik (Kpt) - Ignacy Silski, Oskar Marzec, Oskar Matusiewicz, Michał Har, Antoni Czuchnowski, Natan Turniak, Igor Arkuszewski, Aleksander Barski, Aleksander Kurowski, Antonio Gralewicz-Mendez, Krzysztof Opanowski, Jan Włodarski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



W rundzie finałowej baraży o 1 ligę warszawską U12, Legia U12 spisała się bardzo dobrze w meczu z Wichrem I Kobyłka i zapewniła sobie awans, prezentując zarówno dobrą grę, jak i skuteczność (tu szczególnie błysnął Aleksander Barski). Gracze z Kobyłki będą mieli drugą szansę w meczu z innym spośród pozostałej siódemki przegranych. Co do przebiegu spotkania, to wydaje się, że nieco trudniejszy był mecz 1 rundy, z Legia Soccer Schools.



Sparing: Legia U12 - Jagiellonia Białystok 2012



Legia: Stanisław Składnik (Kpt) - Ignacy Silski, Oskar Marzec, Oskar Matusiewicz, Michał Har, gracz testowany I, Igor Arkuszewski, Natan Turniak, Aleksander Barski, Antoni Czuchnowski, Aleksander Kurowski, Antonio Gralewicz-Mendez, Krzysztof Opanowski, Jan Włodarski, gracz testowany II

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Dzień po meczu ligowym, legioniści zagrali bardzo wymagający mecz z Jagiellonią. W pierwszej połowie to goście lepiej i bardziej efektywnie utrzymywali się przy piłce. Choć mecz mógł się podobać, to w tej części gry żadne gole nie padły. W drugiej odsłonie zdecydowanie więcej z gry mieli z kolei legioniści. Oba zespoły grały odważnie, ale niezbyt skutecznie i o wyniku spotkania decydowały dosłownie pojedyncze akcje, a wynik był "na styku" do samego końca.



Liga Orlików U11 (2013 i mł.): Legia U10/U11 - BVB Academy WBS Warszawa 2013



Legia: Tobiasz Paprocki, Adam Rymszo, Leon Kowalczyk, Ignacy Wojciechowski, Konstantin Yushkavets [14], Maciej Wierzbicki [14], Ali Seitibrahimow [14], Franek Niezgoda [14], Jakub Wielocha [14], Sebastian Borowski [14]

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Mecz dla ekipy złożonej w większosci z graczy o rok młodszych był dla legionistów pewnym wyzwaniem, niemniej radzili sobie całkiem nieźle, walcząc do końca w każdej akcji, tworzyli sporo okazji, z których część udało się skutecznie zakońćzyć. Choć mecz nie obfitował w gole z obu stron, emocje na pewno nie zabrakło.



Sparing: Legia U11 - Jagiellonia Białystok 2013



Legia: Jakub Tkaczyk - Maksymilian Pająk, Konstanty Leonkiewicz, Tobiasz Paprocki, Leon Kowalczyk, Ignacy Wojciechowski, Antoni Adamkiewicz, Adam Rymszo, Piotr Nowotka, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, Konstantin Yushkavets

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Spotkanie obu drużyn od dawna gwarantuje grę na najwyższym poziomie i tak było również i teraz. Zespoły może aż nadto skupiały się na popisach w ofensywie, zapominając czasami o grze obronnej, ale mecz zyskiwał na efektowności i ilości akcji podbramkowych. Jagiellończycy dobrze spisywali się w fazach przejściowych, wykorzystując również to, że legioniści nie zawsze precyzyjnie wyprowadzali piłkę z okolic swojej bramki. Trener Listwan podzielił zespół na dwie szóstki, ale można powiedzieć, że obie spisywały się dobrze - w festiwalu strzeleckim więcej atutów mieli chyba jednak legioniści.



Turniej "Sportowa Niepodległa" (rocznik 2013 i mł.):



Drużyna LSS rocznika 2013 bardzo dobrze spisała się na turnieju Sportowa Niepodległa organizowanym przez Drukarza Warszawa. Legioniści świetnie prezentowali się w meczach grupowych z Drukarzem I (który okazał się bardzo wymagającym przeciwnikiem), Grochovią oraz UKS Irzyk i w niedzielę zagrali w Lidze Mistrzów z Juventusem, Deltą i Drukarzem. Tam poszło moze nie tak spektakularnie, jak pierwszego dnia, ale i tak podopieczni Piotra Chmiela zajęli miejsce na najniższym stopniu podium i wrócili z jednym wyróznieniem indywidualnym.



Sparing: Legia U10 - Jagiellonia Białystok 2014



Legia: Feliks Chaciński, Konstantin Yushkavets, Aleksander Kukla, Kacper Tryc, Julian Kusak, Karol Myszkowski, Kacper Rainka, Charyton Sokal, Kacper Saczewski

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Ciekawy sparing za legionistami, tym występującymi w niemal zupełnie innym składzie niż poprzedniego dnia. Pierwsze dwie kwarty, choć momentami zacięte, stały jednak pod znakiem przewagi w polu graczy z Ł3. W trzeciej odsłonie do głosu doszli goście, którzy odrobili całość strat i spotkanie zaczęło się właściwie od nowa. Ostatnie 20 minut meczu to jednak ponownie czujna gra podopiecznych trenera Auguścińskiego, a za wygranymi pojedynkami poszły dość licznie tworzone okazje bramkowe, z których niektóre udawało się wykorzystać.



Sparing: Legia U9 - Jagiellonia Białystok 2015