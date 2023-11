16. kolejka Ekstraklasy. Śląsk ucieka

Kolejnej, dwunastej już porażki doznał ŁKS i póki co, śmiało zmierza z powrotem do pierwszej ligi. Jagiellonia po raz pierwszy w tym sezonie straciła punkty na własnym stadionie, remisując bezbramkowo z Piastem. Piłkarze Legii popsuli kibocom święto przy Łazienkowskiej, w kiepskim stylu remisując z Wartą 2-2. Porażki w Szczecinie doznała Pogoń, która musiała uznać wyższość Stali. W niedzielę Lech przegrał na własnym stadionie z Widzewem 1-3. Kolejkę zakończył mecz w Radomiu, w którym Śląsk pokonał Radomiaka i powiększył przewagę nad resztą stawki.

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

Legion63 - 12 godzin temu, *.orange.pl Od lat obserwuję pewną zależność związaną z wynikiem drużyny która osiągnęła w meczu z Legią korzystny wynik. Najczęściej w następnej kolejce przegrywa swój mecz.Tym razem też się sprswdziło! odpowiedz

Dwdss - 20 godzin temu, *.prosoft24.pl To tylko kilka kolejek ale zaczynam się martwić, że eklapa wraca do stanu sprzed kilku lat, czyli brak mocnych, czołowych ekip i każdy może wygrać z każdym. Ostatni sezon zapowiadał na zmianę tego stanu rzeczy jednak chyba nie doczekamy się silnej ekstraklasy z kilkoma ekipami stanowiącymi trzon ligi jak to ma miejsce w Czechach czy holandii odpowiedz

Roma - 22 godziny temu, *.lunet.eu Kiedyś takie kolejki nazywali „niedzielą cudów” a drużynom odbierano punkty i tytuły. Dzisiaj sponsorzy ligi i drużyn są legalni, to i takie niedziele są legalne. odpowiedz

Urs72 - 26.11.2023 / 20:52, *.chello.pl Dobrze dobrze , niech gubią coraz ciekawsze mecze będą , walka do końca ,będzie Sranko na Mistrza odpowiedz

WSL - 26.11.2023 / 19:58, *.orange.pl Lech w trabe , do kompletu brakuje ewentualnej wygranej lub remisu Radomiaka jutro ale dla nas to zadne pocieszenie skoro nie potrafimy tego wykorzystac grajac z zespolem z dolu tabeli !!! odpowiedz

exsa - 25.11.2023 / 09:34, *.orange.pl LKS slabiutki skoro nie potrrafi zdobyc minimum 1 pkt. grajac u siebie takze wynik meczu nie po naszej mysli patrzac na tabele przed meczem z Zaglebiem !!! odpowiedz

Arek - 25.11.2023 / 00:19, *.tpnet.pl Piast to chyba na rekord idzie. Remisami chcą się utrzymać. Ziarnko do ziarnka...... odpowiedz

Jano - 25.11.2023 / 11:18, *.orange.pl @Arek: ńo z tego remisu to akurat się cieszą :) odpowiedz

Arek - 25.11.2023 / 14:18, *.tpnet.pl @Jano: z tego wyniku, to i ja się cieszę. Tylko widzisz. To jest ich 12. remis w sezonie. Czaisz? 12. odpowiedz

Jano - 26.11.2023 / 09:53, *.orange.pl @Arek: czaję, czaję chodzi mi tylko o to że akurat ten remis to sukces! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.