Trwa 16. kolejka Ekstraklasy. Faworyci gubią punkty

Niedziela, 26 listopada 2023 r. 19:38 Mishka, źródło: Legionisci.com

Trwa 16. kolejka Ekstraklasy. Kolejnej, dwunastej już porażki doznał ŁKS i póki co, śmiało zmierza z powrotem do pierwszej ligi. Jagiellonia po raz pierwszy w tym sezonie straciła punkty na własnym stadionie, remisując bezbramkowo z Piastem. Piłkarze Legii popsuli święto przy Łazienkowskiej, w kiepskim stylu remisując z Wartą 2-2. Porażki w Szczecinie doznała Pogoń, która musiała uznać wyższość Stali. W niedzielę Lech przegrał na własnym stadionie z Widzewem 1-3. Kolejkę zakończy mecz w Radomiu, w którym Radomiak podejmie aktualnego lidera, Śląsk.



16. kolejka:

ŁKS Łódź 0-2 Zagłębie Lubin

Jagiellonia Białystok 0-0 Piast Gliwice

Raków Częstochowa 1-1 Cracovia

Pogoń Szczecin 2-3 Stal Mielec

Legia Warszawa 2-2 Warta Poznań

Puszcza Niepołomice 2-1 Górnik Zabrze

Ruch Chorzów 1-1 Korona Kielce

Lech Poznań 1-3 Widzew Łódź



Poniedziałek 27.11.

godz. 19:00 Radomiak Radom - Śląsk Wrocław (C+ Sport)

1 2.4 X 3.27 2 2.93



