FEC: CSM Oradea 93-74 Legia Warszawa kwarty: 21-33, 24-12, 24-11, 24-18 Oradea [punkty, (celne za trzy)] 0. Kris Richard 24 (5) 1. Donatas Tarolis 15 (1) 22. Nijal Pearson 13 (2) 3. Erick Neal 10 (2) 10. Lennard Freeman 0 --- 26. Catalin Baciu 13 24. Bogdan Nicolescu 11 (3) 20. Toddrick Gotcher 7 (2) 21. JOnathan Arledge 0 7. Tudoer Gheorghe - 23. Luca Nastrut - 14. Marian Schmidt - Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 1. Christian Vital 17 (2) 42. Marcel Ponitka 12 35. Aric Holman 11 (1) 8. Josip Sobin 8 23. Michał Kolenda 6 --- 2. P.J. Pipes 9 (1) 18. Raymond Cowels 6 (2) 91. Dariusz Wyka 5 (1) 4. Marcin Wieluński 0 6. Filip Maciejewski 0 Sędziowie: Yener Yilmaz (Turcja), Zdravko Rutesić (Czarnogóra), Can Mavisu (Turcja) Komisarz: Miodrag Licina (Serbia) Końcowa tabela grupy J 1. Legia Warszawa 11 5-1 2. CSM Oradea 10 4-2 3. Patrioti Levice 8 2-4 4. Kataja Basket 7 1-5

W ostatnim meczu fazy grupowej FIBA Europe Cup Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z zespołem CSM Oradea 74-93. Porażka nie ma żadnego wpływu na ostateczne osiągnięcie Legii, którym jest pierwsze miejsce w grupie i awans do kolejnej rundy rozgrywek.

Autor - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wynik to 93 a nie 94 odpowiedz

Królik - 2 godziny temu, *.161.168 ciekawe na oni liczą w drugiej fazie - jak oni nie umieją ograć słabych Rumunów odpowiedz

Draper - 2 godziny temu, *.161.168 z Rumunami przegrać wstyd! odpowiedz

FI(L)IP - 2 godziny temu, *.. Po pierwszej kwarcie to troszkę kiszka ten wynik. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl mecz do zapomnienia :) odpowiedz

