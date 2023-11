Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 2-0 Olimpia Zambrów

Sobota, 25 listopada 2023 r. 14:25 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W ostatnim meczu w tym roku kalendarzowym Legia II Warszawa wygrała z Olimpią Zambrów 2-0. Do przerwy rezerwy prowadziły jedną bramką. To było piąte zwycięstwo z rzędu legionistów na własnym obiekcie. Kolejne spotkanie "Wojskowi" rozegrają na początku marca w LTC z Lechią Tomaszów Mazowiecki.









Spotkanie rozpoczęło się z pół godzinnym opóźnieniem przez intensywne opady śniegu. Mimo iż boisko było nieco zaśnieżone i cięższe do gry, obu drużynom nie przeszkadzało to zbytnio i od początku prezentowały otwarty futbol. Wysoki pressing i intensywność, dużo dośrodkowań i strzałów z dalszej odległości, ale brakowało konkretów. Pierwszy z nich pojawił się w 18. minucie. Centra z rzutu rożnego dotarła do Damiana Byrtka, defensor uderzył mocno głową, ale trafił w słupek. Piłka odbiła się jeszcze prosto pod nogi Adama Ryczkowskiego, napastnik bez zawahania oddał strzał i z najbliższej odległości również trafił jedynie w obramowanie bramki. Po chwili świetne podanie górą na pole karne zagrał Julien Tadrowski, sam na sam z bramkarzem wyszedł Robert Pich, uderzył prosto w niego, zaskoczeni obrońcy pogubili się i nie mogli wybić futbolówki, która znów znalazła się w posiadaniu Słowaka, ale ten spudłował po raz drugi. W 27. minucie 35-letniemu napastnikowi udało się już trafić do siatki. Świetne prostopadłe podanie górą na prawą flankę zagrał Filip Rejczyk, przytomnie w głąb pola karnego piłkę zgrał Wiktor Puciłowski, a Pich wślizgiem na pustą bramkę dopełnił formalności. Po wyjściu na prowadzenie legioniści wciąż posiadali boiskową przewagę, a goście z Zambrowa zdecydowanie zaostrzyli swoją grę. Przed zejściem do szatni nie udało się jednak wykreować nic więcej.



Druga część spotkania rozpoczęła się zdecydowanie spokojniej, choć Olimpia próbowała grać odważniej. W pierwszym kwadransie gra była szarpana, pojawiło się wiele długich piłek i nieczystych zagrań. W 65. minucie goście byli najbliżej wyrównania. Jeden ze skrzydłowych wykorzystał puste miejsce na lewej stronie, wbiegł w pole karne i zagrał wzdłuż boiska do Jakuba Jakimiuka, ale pomocnik wślizgiem skierował piłkę tylko obok bramki. Po dziesięciu minutach gracze Olimpii oddali pierwszy celny strzał z około 18. metra, ale spokojnie poradził sobie z nim Gabriel Kobylak. Po chwili Sebastian Dąbrowski po indywidualnym rajdzie wyszedł oko w oko z golkiperem Legii, naciskany jeszcze przez Byrtka oddał strzał i kolejną świetną interwencją popisał się Kobylak. W 78. minucie podobną okazję z drugiej strony miał Puciłowski, który dostał podanie od Jakuba Adkonisa na prawą stronę pola karnego, lecz trafił prosto w Leo Przybylaka. Dwie minuty później kolejnym dobrym podaniem w "szesnastkę" popisał się Adkonis, piłkę świetnie opanował i wywalczył w pojedynku z obrońcą Cyprian Pchełka, ale jego uderzenie ostatecznie zostało zablokowane i wyszło ponad bramką. W 85. minucie zaskoczony strzałem z około 25. metra blisko ziemi został Kobylak, ale mimo, że piłka odbiła się przed samym golkiperem, zdołał udanie interweniować. Cztery minuty później legionistom udało się podwyższyć prowadzenie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego na bliższy słupek posłał Możdżeń, tam znalazł się Byrtek, który musnął piłkę, a z najbliższej odległości do siatki wbił ją Patryk Sokołowski i zamknął mecz.



III liga: Legia II Warszawa 2-0 (1-0) Olimpia Zambrów

1-0 27' Robert Pich

2-0 89' Patryk Sokołowski



Legia II: 1. Gabriel Kobylak - 17. Julien Tadrowski, 18. Damian Byrtek, 24. Jan Ziółkowski - 22. Wiktor Puciłowski, 14. Mateusz Możdżeń, 8. Filip Rejczyk (64' 32. Patryk Sokołowski), 5. Igor Korczakowski (90+2' 16. Patryk Konik) - 25. Wojciech Urbański (71' 6. Jakub Adkonis), 30. Robert Pich (90+2' 7. Jakub Jędrasik), 11. Adam Ryczkowski (71' 27. Cyprian Pchełka)



Olimpia (skład wyjściowy): 1. Leo Przybylak - 98. Paweł Szatała, 4. Nataniel Wybraniec, 15. Adam Radecki, 25. Kacper Gościniarek - 6. Rafał Parobczyk, 14. Patryk Malinowski, 10. Jakub Jakimiuk - 7. Jakub Romanowicz, 20. Maksymilian Korczak, 22. Denis Gojko



żółte kartki: Urbański, Adkonis, Kobylak, Puciłowski - Malinowski, Jakimiuk



Tabela, wyniki i terminarz III ligi