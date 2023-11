BSF Bochnia 4-3 Legia Warszawa

Początek meczu należał do Legii, która prowadziła grę, miała więcej sytuacji i oddała więcej strzałów. W 12. minucie bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Adam Grzyb, który dołożył nogę do świetnego podania Mykyty Storożuka. W 17. minucie Sebastian Leszczak skonstruował bardzo dobrą akcję, którą celnym i skutecznym strzałem wykończył Łukasz Biel. Chwilę później powinno być 2-1, ale będący sam przed bramkarzem Legii Minor Cabalceta się pomylił. Na 20 sekund przed zakończeniem pierwszej połowy gospodarze zdołali wbić gola, dającego prowadzenie. Tym razem Cabalceta był już skuteczny. Już na początku drugiej połowy legioniści stracili kolejną bramkę. Tym razem gospodarze wyszli z szybką kontrą, którą wykończył Adam Wędzony. W 35. minucie bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego na 3-2 strzelił Rui Pinto, ale kilka sekund później gospodarze odpowiedzieli. BSF Bochnia 4-3 (2-1) Legia Warszawa 0-1 - 11:16 Adam Grzyb 1-1 - 16:50 Łukasz Biel 2-1 - 19:37 Minor Cabalceta 3-1 - 31:33 Adam Wędzony 3-2 - 34:38 Rui Pinto 4-2 - 25:25 Łukasz Biel 4-3 - 38:45 Pedro Pereira (sam.) Bochnia: 22. Krystian Jaszczyński, 7. Minor Cabalceta, 11. Kamil Surmiak, 10. Sebastian Leszczak, 70. Wojciech Przybył rezerwa: 77. Oliwier Piwowarczyk, 4. Pedro Pereira, 19. Adam Wędzony, 72. Wojciech Doroszkiewicz, 81. Arkadiusz Budzyn, 88. Sebastian Koza, 94. Łukasz Biel Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 97. Davidson Silva rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 32. Krzysztof Flis, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski żółte kartki: Biel - Andre Luiz Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

W meczu 13. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z BSF Bochnia 3-4. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. Kolejne spotkanie rozegrają 2 grudnia o godz. 16:00 z Jagiellonią Białystok.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.