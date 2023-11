Powrót do przeszłości - Żyleta

Zapraszamy Was w podróż sentymentalną, na wirtualny spacer po starej Żylecie. Powróćmy wspólnie do 2005 roku, do chwili, gdy stworzyliśmy coś, co w tamtych czasach było unikalnym przedsięwzięciem - "Wirtualną Łazienkowską 3". W sercu starego stadionu wykonaliśmy serię zdjęć, zamrażając czas w panoramicznym obrazie 360 stopni. Wprawdzie dziś takie "cuda" można zrobić każdym smartfonem, jednak kiedyś na czarno białej Nokii można było co najwyżej pograć w węża ;) Nie przedłużając: zasiądź ponownie na środku starej, kultowej Żylety i rozejrzyj się dookoła. Tylko u nas! WIRTUALNA ŁAZIENKOWSKA 3 - ŻYLETA

W najbliższą sobotę będziemy obchodzić 50-lecie legendarnej Żylety - serca naszego stadionu, trybuny, na której wychowywały się pokolenia wiernych kibiców Legii. Zanim powstał nowy stadion, Żyleta rozciągała się wzdłuż boiska, naprzeciwko trybuny Krytej. Ilu z Was miało możliwość dopingowania Legii z tamtej trybuny choć raz? 15 lat temu pożegnaliśmy to magiczne miejsce podczas meczu ze Śląskiem Wrocław. Kto z Was ma szczęście do dziś przechowywać w swoim domu kawałek tej historii - charakterystyczne krzesełko, które zabrał na pamiątkę tamtego wieczoru?

Hehe - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl To zdjęcie ma zapach odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 37 minut temu, *.chello.pl Kto nie był,niech żałuje zawsze było zajebiście! odpowiedz

Kryni(L) - 1 godzinę temu, *.aster.pl Ja starą żyletę pamiętam , jeszcze z drewnianymi ławkami pamiętam przejście na foteliki w 1994r. jak każdy się jarał że teraz to będzie nowoczesny stadion i foteliki , na Lechu chyba tylko wtedy były.... wiele meczy od 1989r. na niej zaliczyłem na nowej byłem kilka razy , teraz siedzę najczęściej w miejscu starej żylety na Deynie. odpowiedz

Gołąbek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tylko bilety mi zostały i wspomnienia... odpowiedz

Legia-79 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Witam, a ktoś pamięta, kiedy i dlaczego została zdjęta reklama Żyletek ?

PS " ŻYLETA - to był jeden środkowy sektor na Trybunie Otwartej ! Pozdrawiam. odpowiedz

DZ - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Legia-79: Jeżeli chodzi Ci o pierszy/e billboard(y, bo layout ulegał zmianom) ... łódzkiej firmy "wizamet", to prawdopodobnie chodziło o ... niesfornych kibiców z W-wy, którzy byli znani z tego, że m.in. intonowali w centrum swojej głównej (tzw. "otwartej" czyli odkrytej/niezadaszonej) trybuny opozycyjne wobec ówczesnej/w prl-u władzy pieśni o okrzyki (np. "NSZZ, NSZZ, Solidarność Mazowsze jest!", "Andrzej Gwiazda" itp.), więc wspomniany producent żyletek "polsilver (iridium super/extra stainles blades)" przeniósł swoją reklamę na ... zegar stadionu przy ul. armii czerwonej w litzmannstadt i klub(ik)u chołbionego przez polską zjednoczoną partię robotniczą tj. rts-u lodz, gdyż tam zasiadali właśnie najbardziej pokorni i grzeczni wyznawcy ubeckiego siepacza z kbw, niejakiego "lutka" rosenbauma. odpowiedz

Legiak83 - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Droga redakcjo, super wspomnieniowy prezent! dzięki odpowiedz

mktw - 2 godziny temu, *.centertel.pl Fajnie jakby wrociła orkiestra jak kiedys na krytej. Razem z dopingiem Żylety tworzyła się niezła miazga jak w 2001 z Valencia. odpowiedz

Kurak - 1 godzinę temu, *.. @mktw:To prawda, i gosc grajacy na trabce. Brakuje tego strasznie. Mega fajnie tez brzmialo na ktorejs fecie jak fscet z saksofonem sie do na przylaczyl ze streeta i gral legijne melodie odpowiedz

NZW - 2 godziny temu, *.chello.pl Z pewnych względów sam musiałem przyjść na swój pierwszy mecz. Miałem wtedy 12 lat i poprosiłem jakiegoś gościa, który był z synem w moim wieku, czy mogę z nimi wejść i przy nich stać, żeby było mi raźniej. To był rok 1993. Zostałem do dziś, a spory kawałek czarnego siedziska mam w pokoju. odpowiedz

Kondi21 - 3 godziny temu, *.plus.pl Piękne wspomnienia. Jeździło się pociągami w latach 90tych ze Starachowic na Żyletę. Pamiętny mecz z Wisłą na zamarzniętym boisku. LEGIA wygrała 1:0 po golu Czereszewskiego. A ja ze złamaną ręką na środku Żylety... Nawet mam ten mecz gdzieś na kasecie VHS bo ustawiłem magnetowid na nagrywanie. Piękne czasy... CWKS LEGIAAA ŻYLETAA! (L) odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Kondi21: Ja też jeździłem ze Starachowic na mecze z przesiadką w Skarżysku i czekaniem do rana na zapyziałym skarżyskim dworcu na pierwszy pociąg o 4.30 :-D odpowiedz

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kondi21: mój pierwszy mecz na żylecie, to też 93, i też miałem 12 lat . To były derby po iluś tam latach, poszedłem z tatą odpowiedz

Kondi21 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Peter: To może nawet zdarzyło się nam jechać razem na mecz :) Choć z tego co pamiętam to nie jeździłem aż tak wcześnie. Pozdrawiam! (L) odpowiedz

Peter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Szanowna Redakcjo, w 2005 roku były już telefony z aparatem ;-) Słabej rozdzielczości ale jednak. odpowiedz

Peter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zajebiste, w 2005 roku byłem akurat w wojsku. Za "starego" szef kompanii (Widzewiak zresztą z Opoczna), puszczał mnie na 24 godzinne PJ-otki na mecze :-D Już wtedy nie było słynnego "Yorka" na środku Żylety. odpowiedz

Legia75 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Moja Żyleta to drewniane ławki i przede wszystkim reklama polsilver na górze... odpowiedz

beton - 3 godziny temu, *.chello.pl @Legia75: to jak ja. na pierwszym meczu byłem w 1970 roku, inne czasy, ale właśnie mam dylemat czy już wtedy nie było tej reklamy żyletek ? Koledzy piszą, że 50 lecie, ale skąd wiadomo, że to 50 lat temu zainstalowano tę reklamę ? Bo nazwanie trybuny żyletą powstało po zainstalowaniu reklamy żyletek. I wtedy umawiało się na mecz, czy idziemy na krytą czy na żyletę, czyli trybunę otwartą. Jeżeli mnie pamięć nie myli bilet na żyletę kosztował wówczas dychę a na krytą 15 zyli odpowiedz

LNR - 2 godziny temu, *.autocom.pl @beton: A nie od 73r była? odpowiedz

beton - 2 godziny temu, *.chello.pl @LNR: dziś mówią, że 50-lecie, czyli tak jakby od 1973 roku, ale mam wątpliwości. chętnie bym się dowiedział według jakich źródeł to ustalono ? to było tak dawno więc trudno to pamiętać, no i to, żeby zapamiętać, bo kiedyś będziemy obchodzili taką rocznicę :)

w ogóle to były takie czasy, że nikomu się nawet nie śniło, że kiedyś stadion będzie wyglądał tak jak teraz. Zresztą w krajach bogatych też się wiele zmieniło od tamtego czasu. Może stadiony mieli lepsze, ale odnajdźcie sobie zdjęcia z ligi angielskiej z tamtych czasów z meczów rozgrywanych zimą. Błotna kąpiel to mało powiedziane. U nas rozgrywało się mecze na śniegu, grano czerwoną piłką a piłkarze grali w czapkach z pomponem. takie to były czasy. odpowiedz

Brychczy fan - 35 minut temu, *.aster.pl @beton:

Pierwszy raz byłem na meczu w 1968, z ojcem na Krytej. Moim zdaniem reklamy pojawiły się jak Gierek doszedł do władzy, czyli w 1971 roku i prawdopodobnie w 1971, najdalej w 1972 zawisła tam reklama żyletek, która wymieniona na "świeżą" była tylko raz i wisiała prawie do końca lat 80-tych, a potem zastąpiła ją reklama York. W 1970/1971 rodził się ruch kibicowski, po meczu z Feyenoordem (kwiecień 1970). Trochę czasu upłynęło zanim pojawiły się szaliki i flagi, a nazwa "Żyleta" na początku dotyczyła TYLKO tego środkowego sektora. Moi ciut starsi kumple z podwórka do dziś mówią, "siadaliśmy POD Żyletą". Nazwa rozprzestrzeniła się na całą trybunę otwartą dopiero w latach 80-tych, a dlaczego w tym roku 50-cio lecie? Być może ktoś przegapił 1971 lub 1972, a być może dlatego, że istnieje zdjęcie z 1973, na którym widać kibiców "spod Żylety" w pełnej krasie z reklamą w tle i, być może to najstarsze zdjęcie tej trybuny z reklamą zdecydowało o wyborze terminu rocznicy. Dla mnie jednak oczywiste jest, że reklama wisiała już wcześniej, przed 1973. odpowiedz

xyz - 3 godziny temu, *.autocom.pl Poszukajcie sobie na youtube bramki Karwana z meczu Legia - Valencia 2001 . Zobaczcie jak płot lata po bramce i poczujcie ta atmosfere. Polecam glosnosc na full i sluchawki. K O Z A K! odpowiedz

byłem - 2 godziny temu, *.centertel.pl @xyz: kopacze valenci byli w tym meczu totalnie o....ani i mieli nogi jak z waty. odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @byłem: Ale dzięki sędziemu wywieźli remis. Kupiłem wtedy bilet u konika, niestety nie na Żyletę. Ależ to była tragedia dla mnie! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.177.15 Piękne wspomnienia! odpowiedz

PL - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Kto wbijał na wałek od strony basenów przez kible...Ręka w górę :) odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @PL: Oj zdarzało się, i przez korty na krytą też ;) odpowiedz

Jdhdh - 6 minut temu, *.centertel.pl @PL: my wbijaliśmy po daniu w łapę ochronie:) hehe odpowiedz

Dżako - 3 godziny temu, *.enf.pl Mój pierwszy mecz na Żylecie: Legia-Polonia Warszawa 3:0, wrzesień 1996 r.

Pamiętam do dziś. Do stolicy mam 300 km. odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.77.228 Łezka się w oku zakręciła....tyle wspomnień...na szczęście Żyleta to Ludzie, a nie trybuna!!!! odpowiedz

Sarek - 3 godziny temu, *.plus.pl A gdzie za trybuną sławna reklama Żyletki Polsilver? odpowiedz

3210start - 1 godzinę temu, *.233.218 @Sarek:

Ta reklama Polsilver była dużo wcześniej- w latach 70-ych, 80-ych.

odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Mój pierwszy i jedyny mecz na starym Stadionie i starej Żylecie to Legia - udinese w l8stopadzie 1999. Niesamowite wrażenie robi to zdjęcie. Szacunek !!! odpowiedz

G - 3 godziny temu, *.autocom.pl A pamiętacie jeszcze ten klimat kupowania biletów na topowe mecze albo zapisy na wyjazdy w sam środek dnia i w środku tygodnia? Kombinowało się jak sie urwać ze szkoły, pracy żeby zająć kolejkę, nieraz naprawdę zarywając dla większości ludzi najpoważniejsze sprawy świata będąc nieobecnym na szkolnym egzaminie czy w robocie ryzykując zwolnienie :D odpowiedz

Peter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @G: Po bilety na mecz wyjazdowy z Wisłą w 2003 roku stałem w kolejce chyba od 7 do 15. Podobnie jak na najważniejsze spotkania przy Ł3. Potem kupowałem już karnet, chociaż mieszkałem 150 km od Warszawy i nie mogłem być na każdym meczu. odpowiedz

Żyleciarz'90 - 4 godziny temu, *.autocom.pl To były czasy... Co się tam wymarzło, zmokło nieraz do suchej nitki (przy okazji przemaczając swoją starą nokie w kieszeni, którą po powrocie do domu ratowało się suszarką :D) , by potem odchorować! Ale było warto, bo co człowiek doznał będąc tam to jego i pozostanie w pamięci aż po grób! Na pierwszy mecz szedłem bez większego entuzjazmu, za namową kolegi, a po meczu byłem już zajarany na 100%!!! Atmosfera starej Żylety była niepowtarzalna... Oczywiście, że teraz też jest świetnie, ale tam może przez to że było nas mniej czuło się to "LEGIJNE DNA" bijące od każdego, to coś między nami, a po czasie kojarzyło się każdą regularnie bywającą twarz jak własną rodzinę :) Łezka się w oku kręci jak się widzi tą wizualizację dawnej Ł3. Potem były cięższe czasy jak zygi, ajtijaje, trybuna torwar, widelec, które pokonaliśmy i które nas umocniły. Być Legionistą i jednocześnie częścią Żylety to wspaniałe uczucie, nie do opisania! Pozdr Bracia odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl @Żyleciarz'90: W pełni się zgadzam. Mamy to szczęście że tam się wychowaliśmy. Tego nie da się opisać. Piona! odpowiedz

Piotrek - 4 godziny temu, *.. Ech, zawsze miło wspominam nasz stary stadion. Ta dzika atmosfera, fanatyzm, ten dreszczyk emocji związany z bliskością kibiców gości. Prawdopodobieństwo atrakcji było relatywnie wysokie - był tylko metalowy płot, nie było tylu i takich kamer jak dziś. Te betonowe obskurne trybuny, toi-toie, pomalowane farbą olejną barierki. Kiełba w bułce, przemycane małpki, twarze owinięte szalami. Ile razy wychodziło się z meczu mokrym. Szczególnie zapadł mi w pamięci mecz z Górnikiem - jesień, lało godzinę przed meczem aż do ostatniego gwizdka. Zimno, mokro, zajebiście...

Do tego człowiek był młody, niezmanierowany i zmotywowany do darcia ryja i nie tylko :) odpowiedz

Peter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Piotrek: Takich meczów było wiele, między innymi burza podczas spotkania z Wisłą wiosną sezonu 99/00 lub ulewa także z Wisłą ale w 2006. Musiałem wymienić wtedy kartę kibica, tak zmokła, że aż się cała zmyła i wytarła. odpowiedz

M. - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Peter : W 2006 lało jak jak z wiadra, a błyskawice za Żyletą robiły za oprawę :D pamiętam jak wracałem cały mokry az do gaci. odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @M.: Ja też byłem wtedy mokry do gaci. I potem cała noc spędzona w pociągu i na dworcu. W domu byłem ok. 8 rano. odpowiedz

FWWM - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ale sztos! Dzięki redakcjo odpowiedz

Dickson Chotowski - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com Cos pieknego. Wspaniale czasy. Wielkie dzieki. odpowiedz

