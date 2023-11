Koszykówka

Zapowiedź wyjazdowego meczu z CSM Oradea

Wtorek, 21 listopada 2023 r. 10:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Pierwszy etap rywalizacji w FIBA Europe Cup, legioniści zakończą w najbliższą środę w rumuńskiej Oradei. Legioniści mają już zapewniony awans z pierwszego miejsca, z kolei CSM, by awansować do drugiej rundy z miejsca drugiego, potrzebuje wygranej z naszym klubem. Możemy być jednak pewni, że Legia - jedna z trzech drużyn, która może pochwalić się bilansem 5:0, podejdzie do meczu zupełnie na poważnie, a na parkiet wyjdzie, by wygrać po raz kolejny.







Na tym etapie rywalizacji w FIBA Europe Cup, komplet pięciu zwycięstw, mają na swoim koncie - Legia, Bilbao Basket oraz Niners Chemnitz. Legioniści już przed dwoma laty pierwszą rundę FIBA Europe Cup zakończyli z kompletem wygranych. Wtedy drugie miejsce w grupie z automatu premiowane było awansem. Obecnie, ze względu na większą liczbę grup (dziesięć zamiast sześciu), do kolejnej rundy awansuje jedynie sześć najlepszych drużyn z miejsc drugich. I to właśnie sprawia, że Rumuni, mający pewne miejsce drugie w grupie J, potrzebują wygranej, by nie oglądać się na wyniki pozostałych grup.







Oradea w lidze rumuńskiej radzi sobie bardzo dobrze - z bilansem 7-1 jest na czele tabeli, a jedynej porażki doznała na początku rozgrywek, z CSU Sibiu. Na własnym parkiecie, poza tą porażką, zanotowali niespodziewanie przegraną z Patrioti Levice na inaugurację fazy grupowej FIBA Europe Cup.



Po meczu z Legią, aktualni wicemistrzowie Rumunii, zaliczyli pięć wygranych z rzędu. Dzięki zwycięstwom z Patrioti (+17) i Katają (+13), mają pewne drugie miejsce w grupie, ale do pewnego awansu do dalszych gier, potrzebować będą jeszcze zwycięstwa z Legią. W ostatni weekend, ekipa z Oradei zwyciężyła 90:74 w wyjazdowym spotkaniu z CS Valcea.



Kilka dni przed rewanżowym meczem z Legią, CSM Oradea wzmocniła strefę podkoszową, pozyskując środkowego Jonathana Arledge'a (208 cm), który grał przeciwko Legii przed dwoma laty w barwach FC Porto. Wówczas zdobył 17 i 10 punktów, trafiając czterokrotnie (w dwóch meczach) z dystansu. Ostatnio 32-latek występował w lidze południowokoreańskiej. Gracz ma obywatelstwo amerykańskie i libańskie i przed rokiem reprezentował Liban na FIBA Asia Cup w Dżakarcie. Na swoim koncie ma występy m.in. w Grecji (Peristeri Ateny), Francji (Cholet Basket), czy Włoszech (Latina i Piacenza).







Rumuni w ostatnich dwóch sezonach docierali do drugiej rundy FIBA Europe Cup, a w sezonie 2020/21 zajęli w nich nawet trzecie miejsce. Na pewno i w tym sezonie, CSM zrobi wszystko, by zapewnić sobie kolejnych sześć spotkań europejskiej rywalizacji. Legia do meczu przystąpi bez presji, mając już zapewniony awans, ale możemy być pewni, że legioniści tanio skóry nie sprzedadzą i będą chcieli podtrzymać dobrą serię w europejskich pucharach. Przypomnijmy, że Oradea, podobnie jak Legia, sezon rozpoczęła od kwalifikacji do BCL, które Rumuni zakończyli na pierwszej rundzie, ulegając Włochom z Brindisi.



Najlepszym strzelcem zespołu jest 29-Litwin, Donatas Tarolis, notujący średnio 19.3 pkt. na mecz. Przeciwko Legii silny skrzydłowy zdobył 23 punkty, trafiając jeden rzut z dystansu. Tarolis zanim trafił do Oradei, występował m.in. w Lietkabelis, Universitatei Cluj-Napoce i Buducnosti Podgorica. Drugim strzelcem zespołu jest Erick Neal, który w sezonie 2021/22 bardzo dobrze prezentował się w barwach Spójni, szczególnie w meczu z Legią na Bemowie (26 pkt.). W meczu Legii z Oradeą, amerykański obwodowy nie wyróżnił się niczym (zdobył 8 pkt.), poza oczywiście oryginalną fryzurą. W FIBA Europe Cup zdobywa średnio 19.0 pkt.



Na pozycji numer trzy ważną postacią w kadrze trenera Cristiana Achima jest Amerykanin, Nijal Pearson. Ostatnie dwa sezony spędził w niemieckim Seawolves (śr. 11.1 pkt.). W meczu rozegranym 3 tygodnie temu, zdobył przeciwko Legii 20 punktów. Pierwsze spotkanie obu drużyn w tym sezonie było bardzo zacięte - aż pięciu graczy Legii zakończyło to spotkanie z dwucyfrową zdobyczą punktową. Zdecydowanie najlepszym graczem w naszym zespole był Christian Vital, który zdobył 30 punktów, 5-krotnie trafiając za 3. W ostatnim meczu ligowym, przeciwko Sokołowi, Vital pokazał, że oprócz zdobywania punktów, potrafi dzielić się piłką, a wtedy gra naszej drużyny wygląda zdecydowanie lepiej. W rywalizacji z zespołem z Podkarpacia, Vital zaliczył 7 asyst oraz 22 pkt.



Warto przypomnieć, że po pierwszym spotkaniu Legii z Oradeą, trener Rumunów nie krył oburzenia z powodu postawy sędziów. "Pierwszy raz w karierze poruszam tę kwestię, ale prowadzenie zawodów przez sędziów nie było prawidłowe. Gratulacje dla Legii - mają bardzo dobry zespół i świetnego trenera" - mówił szkoleniowiec, który dodawał, że grając przeciwko zespołowi tak skutecznemu z dystansu jak Legia, naprawdę trudno jest zwyciężyć. "Graliśmy z odpowiednim zaangażowaniem, walczyliśmy o każdą piłkę. Mieliśmy dziś więcej asyst, przechwytów, mniej strat, więcej zbiórek w ataku - to pokazuje, że naprawdę dobrze walczyliśmy w tym spotkaniu. Po obu stronach parkietu dobrze realizowaliśmy przedmeczowy" - mówił Achim. Legia wygrała wszystkie trzy mecze, które oba kluby rozegrały dotychczas ze sobą. Pod znakiem zapytania stoi jedynie występ Grzegorza Kulki, który ostatnio chorował i sztab szkoleniowy może zechcieć jeszcze oszczędzić osłabionego zawodnika, szczególnie przed trudnym, wyjazdowym meczem ligowym z MKS-em Dąbrowa Górnicza.



Legia nie będzie miała zbyt wiele czasu na przygotowanie do tego meczu, a i czasu na regenerację nie będzie zbyt wiele. We wtorek nasz zespół wyleci do Budapesztu, skąd do Oradei dotrze po przeszło 3-godzinnej podróży autokarem. Powrót do Warszawy zaplanowano na czwartkowe popołudnie, a już w piątek, "Zieloni Kanonierzy" ruszą autokarem na południe Polski - do Dąbrowy.



CSM Oradea swoje mecze rozgrywa w Oradea Arenie - ponad 5-tysięcznym obiekcie służącym koszykarzom, szczypiornistom oraz okazjonalnie wykorzystywanym na potrzeby koncertów. Środowe spotkanie obu drużyn rozpocznie się o godzinie 18:00 polskiego czasu - w Oradei będzie wtedy godzina później. Ceny biletów są symboliczne. Osoby do 18. roku życia za wstęp na mecz zapłaca 5 lei (4,60 zł), a dorośli - 25 lei (23 złote). Patrząc na dotychczasową frekwencję na meczach, trudno spodziewać się większej liczby widzów niż 2 tys.



CSM CSU ORADEA

Liczba wygranych/porażek: 10-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 88,8 / 76,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 50,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 61,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,9%



Skład: Erick Neal, Tudor Gheorghe (rozgrywający), Kris Richard, Toddrick Gotcher (rzucający), Nijal Pearson, Luca Nastrut, Bogdan Nicolescu, Lennard Freeman, Nikola Markovic, Donatas Tarolis (skrzydłowi), Marian Schmidt, Catalin Baciu, Raul Muresan, Jonathan Arledge (środkowi)

trener: Cristian Achim, as. Radovan Markovic



Przewidywana wyjściowa piątka: Erick Neal, Kris Richard, Nijal Pearson, Lennard Freeman, Donatas Tarolis.



Najwięcej punktów: Donatas Tarolis śr. 19.3, Erick Neal 19.0, Nijal Pearson 15.0.



Ostatnie wyniki: NBB Brindisi (w, 77:74), CSU Sibiu (d, 66:79), CSM Universitatea Craiova (w, 69:74), FC Arges (d, 78:74), Patrioti Levice (d, 91:93), Athletic Constanta (w, 75:81), Kataja Joensuu (w, 73:87), CSM Targu Mures (d, 96:75), Legia Warszawa (w, 90:79), CSM Petrolul Ploiesti (w, 62:85), Patrioti Levice (w, 65:82), CSM Focsani (d, 85:76), Kataja Basket (d, 105:92), CS Valcea 1924 Rm Valcea (w, 74:90).



Ostatnie mecze obu drużyn:

01.11.2023 Legia Warszawa 90:79 CSM Oradea

03.11.2021 Legia Warszawa 75:68 CSM Oradea

13.10.2021 CSM Oradea 66:76 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 11-5

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,3 / 74,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,6%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes/Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 120 (śr. 17,1), Raymond Cowels 120 (śr. 13,3), Aric Holman 99 (12,4), Michał Kolenda 87 (9,7), Marcel Ponitka 85 (9,4).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78).



Termin meczu: środa, 22 listopada 2023 roku, g. 18:00 (czasu polskiego)

Adres hali: Oradea, Traian Blajovici 24 (Oradea Arena)

Pojemność hali: 5200 miejsc

Cena biletów: 5 lei (ulgowe) oraz 25 lei (normalne)

Transmisja: Youtube/FIBA