Ponad 31 tys. kibiców może pojawić się na 50-leciu Żylety!

Wtorek, 21 listopada 2023 r. 08:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Mecz Legii z Wartą Poznań, czyli sobotnie spotkanie, podczas którego świętować będziemy 50-lecie Żylety, będzie mogło obejrzeć z trybun ponad 31 tysięcy kibiców. Liczymy na to, że w ten wyjątkowy wieczór przy Ł3, zapełnimy wszystkie miejsca naszego stadionu, a kibice, którzy przybędą na nasz stadion, na lata zapamiętają kibicowski spektakl.



Kibice Warty Poznań, którzy przyjadą do Warszawy, zajmą miejsca na trybunie zachodniej, dzięki czemu do sprzedaży trafi ponad 1800 biletów na sektor gości, a także bilety na sektory, które normalnie wyłączone są z dystrybucji ze względu na bufory.



Namawiajcie znajomych, którzy na Legii nie byli od lat, a dawniej regularnie wpadali na Żyletę. Zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletów i wierzymy, że w sobotni wieczór wypełnimy nasz stadion do ostatniego miejsca. Na mecz zakładamy okazjonalne koszulki "Żyleta jest zawsze z Wami", dostępne w sklepie Żyleta i FanStore Ł3.



