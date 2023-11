Transparenty 50 lat Żylety wywieszone w całym mieście

Wtorek, 21 listopada 2023 r. 09:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek nad ranem w całej Warszawie i okolicach wywieszone zostały transparenty zapraszające na sobotni jubileusz, 50-lecia Żylety. "50 lat Żylety. Legia vs Warta 25.11" - kilkadziesiąt transparentów tej treści, wywieszonych w głównych punktach komunikacyjnych stolicy, zachęca obecnie do przybycia w najbliższą sobotę na Łazienkowską. To będzie niezapomniany wieczór, więc namawiajcie znajomych - również tych, którzy dawniej tworzyli atmosferę na naszej kultowej trybunie.