29-30.11: Rozkład jazdy

W czwartek w Birmingham piłkarze Legii rozegrają wyjazdowe spotkanie z Aston Villą - niestety na tę chwilę nie wiadomo, czy będzie nam dane zobaczyć mecz Ligi Konferencji, bowiem Angole ograniczają pulę biletów do 890 - liczby dla nas nieakceptowalnej. Czwartkowy mecz Zagłębia z Chrobrym został przełożony na 19 grudnia. Rozkład jazdy: 29.11 g. 12:00 Lech II Poznań - Olimpia Elbląg [Wronki] 30.11 g. 21:00 Aston Villa FC - Legia Warszawa

LW - 14 minut temu, *.orange.pl Aston V, 2-2 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

LW - 16 minut temu, *.orange.pl Lech II.P. 1-2 Olimpia E. odpowiedz

