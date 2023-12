1-3.12: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 1 grudnia 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę fani Legii udadzą się do Lubina na mecz z Zagłębiem. W sobotę zachęcamy do wspierania futsalisów, którzy podejmować będą Jagiellonię. Bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl. W piątek 17:30 w hali na Bemowie, koszykarze Legii zagrają z GTK Gliwice. Bilety do kupienia TUTAJ, transmisja w Polsacie Sport Extra.



Panczenista Legii, Marek Kania startować będzie w trzecich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w norweskim Stavanger.



Trzy rugbistki Legii - Tamara Czumer-Iwin, Ilona Zaishliuk i Monika Pietrzak wezmą udział w turnieju Emirates Dubai 7s, w którym Polki zmierzą się z Australią, amerykańskim zespołem Rhino Selects, Tabusoro Angels z Norwegii oraz RPA.



Rozkład jazdy:

01.12 g. 17:30 Legia Warszawa - GTK Gliwice [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

01.12 g. 20:00 Helmond Sport - FC Den Haag

02.12 g. 13:00 Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg

02.12 g. 16:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok [futsal, ul. Gładka 18]

02.12 g. 17:00 Legia II Warszawa - Kolejarz Basket Radom [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

02.12 g. 17:30 Widzew Łódź - Radomiak Radom

03.12 g. 15:00 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa



Młodzież:

01.12 g. 12:00 Pogoń Szczecin 05/6 - Legia U19 [CLJ U19][Szczecin]

02.12 g. 12:00 Legia U15 - Znicz Pruszków 09 [LTC 7]

02.12 g. 12:15 Korona Kielce S.A. 07 - Legia U17 [CLJ U17][Kielce]

02.12 g. 14:00 Legia U16 - Zagłębie Sosnowiec 08 [LTC 7]

02.12 g. 15:00 Legia U8 - KS Halinów 16 [ul. Łazienkowska 3]

02.12 g. 16:00 Legia U7 - Hattrick Bełchatów 17 [ul. Łazienkowska 3]

02.12 g. 16:00 Legia U14 - Warta Gorzów 10 [LTC 7]

03.12 g. 10:00 Legia LSS U12 - Agape Białołęka 12 [LTC 7]

03.12 g. 12:00 Legia U9 - Warta Poznań 15 [ul. Łazienkowska 3]

03.12 g. 12:00 Legia U10 - Warta Poznań 14 [ul. Łazienkowska 3]

03.12 g. 14:00 Legia U12 - Raków Częstochowa 12 [ul. Łazienkowska 3]

03.12 g. 16:00 Legia U13 - Raków Częstochowa 11 [ul. Łazienkowska 3]

03.12 g. 16:00 Isetia-AZS UW U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Szturmowa 3]

03.12 g. 16:45 Legia II Warszawa U-15 - Energa Basket Warszawa U-15 [kosz, ul. Grójecka 93]

03.12 g. 19:00 Legia Warszawa U-15 - AK Komorów U-15 [kosz, ul. Grójecka 93]

04.12 g. 20:10 MKS Ochota U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Geodetów 1]





Turniej "Profbud Cup" (rocznik 2013 i mł.):

Krosno, 2-3.12.2023



Legia U11 weźmie udział w mocno obsadzonym turnieju "Profbud Cup".



Uczestnicy: OGC Nice / Francja, NK Lokomotiva Zagreb / Chorwacja - obrońca tytułu z poprzedniego roku, FC Dynamo Kyiv / Ukraina, FC CFR 1907 Cluj / Rumunia, NK Maribor / Słowenia, FC Baník Ostrava / Czechy, CAAF Atlântico / Portugalia, FC Spartak Trnava / Słowacja, Olasz Focisuli - Debrecen / Węgry, FC Karpaty Lviv / Ukraina, CFT Academy / Słowacja, FC Košice / Słowacja - zwycięzca słowackich eliminacji PROFBUD Cup 2023, Legia Warszawa, Wisła Kraków, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze, Widzew Łódź, Dunajec Nowy Sącz, GKS Katowice, Juventus Academy Warszawa - zwycięzca krośnieńskich eliminacji PROFBUD Cup 2023, Beniaminek PROFBUD Krosno I, Beniaminek PROFBUD Krosno II.



Sobota 2.12.2023 – rywalizacja w grupach 8:00 – 19:00

Niedziela 3.12.2023 – rywalizacja pucharowa 8:00 – 17:30