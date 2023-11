Ostatnie zapisy na czarter do Birmingham

Poniedziałek, 20 listopada 2023 r. 21:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W czarterze do Birmingham pozostało ostatnich kilka miejsc - zapisy prowadzone są mailowo: czartery@sklw.info. Cena za przelot w obie strony wraz z przejazdem autokarem wynosi 1700 złotych. Wylot w dniu meczu, tj. 30 listopada ok. godziny 11:00, powrót do Warszawy w piątek około 10.