Hokej

Legioniści w turnieju finałowym Czerkawski Cup 2024

Wtorek, 21 listopada 2023 r. 09:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Młodzi hokeiści Legii Warszawa, prowadzeni przez trenera Roberta Tchórzewskiego, awansowali do finałowego turnieju Czerkawski Cup 2024, który w lutym przyszłego roku odbędzie się na stadionie Narodowym. Legioniści zajęli miejsce drugie w kwalifikacjach, które odbyły się w Lublinie, a w decydującym spotkaniu pokonali Cracovię 4-3. W finale lepszy okazał się jedynie zespół z Nowego Targu.



W kwalifikacjach wzięło udział 8 zespołów U-10. W turnieju zwyciężył zespół MMKS-u Podhale Nowy Targ, który pokonał Legię 4-1. Najlepszym zawodnikiem turnieju została Ewa Zieja (KTH Krynica), najlepszym strzelcem - Tomasz Nuckowski (Cracovia), najlepszym bramkarzem - Piotr Łukaszczyk (Podhale).



Wyniki legionistów:

AH Legia 4-2 UKS Niedźwiadki Sanok

AH Legia 3-2 KTH Krynica

AH Legia 4-0 Małe LHT Lublin

1/2 finału: AH Legia 4-3 Cracovia

Finał: AH Legia 1-4 MMKS Podhale Nowy Targ



Końcowa klasyfikacja:

1. MMKS Podhale Nowy Targ

2. AH Legia Warszawa

3. UKS KTH Krynica

4. AH Cracovia Canpack

5. UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok

6. Małe LHT

7. UKH Unia Oświęcim

8. UKH Dębica



Juniorzy młodsi

W ten sam weekend juniorzy młodsi przegrali rewanżowe spotkanie z Sokołami Toruń 3-8. "Krok po kroku nadrabiamy zaległości treningowe spowodowane brakiem lodu. Porażka, ale w o wiele mniejszych rozmiarach niż ostatnio to z naszej perspektywy dobry prognostyk na przyszłość. Pracujemy ciężko i krok po kroku zmierzamy do coraz lepszej gry, pełni optymizmu, że forma będzie rosła, co również znajdzie odzwierciedlenie w wynikach" - relacjonują legioniści.