Z obozu rywala

Warta przed meczem z Legią. Mocna defesnywa

Piątek, 24 listopada 2023 r. 14:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 20 Legia Warszawa rozegra przy Łazienkowskiej ligowe spotkanie z Wartą Poznań. W jego trakcie będą miały miejsce obchody 50-lecia istnienia Żylety. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką drużyny prowadzonej przez Dawida Szulczka.



Aktualny sezon jest już czwartym z rzędu Warty w Ekstraklasie i trzeba przyznać, że przez ten czas nigdy nie byli "chłopcem do bicia". Po świetnym sezonie 2020/21, który zakończyli na 5. lokacie, nastąpił gorszy, lecz 11. miejsce również gwarantowało pewne utrzymanie. W zeszłym sezonie długo trzymali się czołówki, a niektórzy nawet wróżyli im grę w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Ostatecznie przeciętna końcówka spowodowała, że zespół Dawida Szulczka sklasyfikował się na 8. miejscu. Obecne rozgrywki nie rozpoczęły się dla poznaniaków najlepiej. "Zieloni" w sześciu pierwszych kolejkach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (2-0 z Górnikiem Zabrze). Pomimo że później nieco się odbili od dna, wciąż muszą uważać, aby widmo spadku nie zajrzało im w oczy. Wydaje się, że rywale coraz lepiej czytają Wartę. Do wygranej z zabrzanami dołożyli zwycięstwa z ŁKS-em (2-0), Stalą Mielec (1-0) i Widzewem Łódź (1-0), więc ekipami, które radzą sobie przeciętnie. Na ten moment zajmują 13. miejsce w tabeli, a nad znajdującą się w strefie spadkowej Puszczą Niepołomice, z którą w ostatniej kolejce przegrali 0-2, mają cztery oczka przewagi.







Defensywa



Podstawowym golkiperem poznaniaków w zeszłym sezonie był Adrian Lis (na zdjęciu niżej). 31-latek po czterech kolejkach aktualnych rozgrywek stracił miejsce między słupkami (z początku powodem była kontuzja). Zastąpił go 22-letni Jędrzej Grobelny, choć bardziej doświadczony golkiper gra w meczach pucharowych. Grobelny w Ekstraklasie nie jest nieomylny. W sumie w 12 spotkaniach piłkę z siatki wyjmował 12-krotnie.







Trener Szulczek w defensywie stawia na trójkę stoperów. Jej kluczowym zawodnikiem jest imiennik szkoleniowca, Dawid Szymonowicz (na zdjęciu niżej), który w tym sezonie opuścił tylko jedno spotkanie ligowe. Elementem praktycznie nie do ruszenia w tej układance jest Wiktor Pleśnierowicz, który w aktualnym sezonie ligowym tylko trzy spotkania rozpoczął na ławce rezerwowych. Trzecia pozycja w linii defensywy najczęściej waży się pomiędzy Dimitriosem Stavropoulosem⁣ a ⁣Bogdanem Țiru, który Wartę zasilił minionego lata. Rumun późno, bo we wrześniu, dołączył do poznaniaków. Trzy pierwsze spotkania pozwoliły trenerowi Szulczkowi zadecydować, aby zawodnik na stałe zagościł w pierwszej jedenastce Warty. Trzeba przyznać, że "Zieloni" to zespół bardzo dobrze broniący. Jedynie trzy kluby (Śląsk Wrocław, Piast Gliwice i Pogoń Szczecin) straciły w tym sezonie mniej goli niż Warta. Bramkarze poznaniaków 16-krotnie wyciągali piłkę z siatki, tyle samo co golkiperzy Rakowa Częstochowa.







Pomocnicy



Trener Szulczek rozpisywanie składu na tablicy rozpoczyna od Jakuba Bartkowskiego, który w Warcie występuje na pozycji prawego wahadłowego. To doświadczony zawodnik, który w przeszłości reprezentował barwy między innymi Wisły Kraków, Pogoni Szczecin czy Lechii Gdańsk. W tym sezonie nie opuścił ani jednego spotkania, dzięki czemu w Ekstraklasie rozegrał najwięcej minut spośród zawodników Warty (1278). Po drugiej stronie boiska od 8. kolejki pewne miejsce w podstawowej jedenastce ma Konrad Matuszewski (na zdjęciu niżej), były zawodnik Legii II. 22-latek nigdy nie wystąpił w pierwszym zespole warszawiaków, choć z klubem związany był od 2014 do 2021 roku. Do pierwszego składu przebił się na skutek urazu Jakuba Kiełba. Pomimo że bardziej doświadczony kolega wrócił do zdrowia, Matuszewski pozycji w zespole nie oddał. Liderem środka pola, a zarazem kapitanem zespołu jest Mateusz Kupczak, który w tym sezonie już dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Najczęściej jego kompanem jest Miguel Luís lub ktoś z duetu Maciej Żurawski - Niilo Maenpaa.







Ofensywa



Kajetan Szmyt (na zdjęciu niżej) to największa gwiazda najbliższego rywala legionistów. O 21-latku głośno zrobiło się już w zeszłym sezonie, a latem mówiło się o jego transferze do Lecha Poznań. Ostatecznie Szmyt pozostał w Warcie, występuje tuż za napastnikiem, a w tym sezonie pięciokrotnie umieszczał piłkę w siatce (czterokrotnie po strzałach z jedenastu metrów). Bliżej lewej flanki niekiedy ustawiony jest Luís bądź Stefan Savić, a w ostatniej kolejce od pierwszej minuty na tej pozycji pokazał się Tomas Prikryl. Czech dopiero pod koniec września wzmocnił zespół, wcześniej przez cztery lata reprezentował barwy Jagiellonii Białystok. Ogromnym ciosem dla Warty była utrata snajpera Adama Zrelaka, który w zeszłym sezonie strzelił osiem goli oraz zanotował cztery asysty. Napastnik zerwał więzadła, a pod jego nieobecność o pozycję w składzie walczą Márton Eppel i Dario Vizinger. Obaj do klubu dołączyli latem. Zarówno jeden, jak i drugi na listę strzelców na razie wpisał się raz, choć warto zaznaczyć, że pierwszy z wymienionych rozegrał w Ekstraklasie 269 minut, a Chorwat blisko 800. Warta to jeden z najmniej skutecznych klubów w lidze. W sumie zdobyła 14 bramek, a gorszym wynikiem pochwalić się mogą tylko trzy ekipy: Cracovia oraz znajdujące się w strefie spadkowej Ruch Chorzów i ŁKS.







Przewidywany skład: Grobelny — Tiru, Szymonowicz, Pleśnierowicz — Bartkowski, Kupczak, Żurawski, Matuszewski — Prikryl, Eppel, Szmyt



Ostatnie 5...

Jakim wynikiem kończyły się ostatnie rywalizacje Legii z Wartą przy Łazienkowskiej?



08-10-2022 Legia 1-0 Warta

13-02-2022 Legia 0-1 Warta

13-03-2021 Legia 3-2 Warta

06-08-1994 Legia 5-0 Warta

28-05-1994 Legia 3-2 Warta



Historia



W sumie Legia z Wartą rywalizowała 35 razy, z czego wygrywała 20-krotnie, za to przegrywała 14-krotnie. Padł tylko jeden remis. Bilans bramkowy to 71 - 58. W XXI wieku obie drużyny rywalizowały ze sobą sześciokrotnie. Średnio w tych spotkaniach padały nieco ponad dwa gole, a legioniści górą byli czterokrotnie. Szczególnie w zeszłym sezonie warszawiakom niełatwo przychodziła rywalizacja z klubem z Poznania. Najpierw w stolicy podopieczni Kosty Runjaicia zwyciężyli skromnie 1-0, a na wyjeździe takim samym wynikiem wygrała drużyna z Wielkopolski.