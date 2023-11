Stevin Kerge wystąpił w reprezentacji Estonii

Wtorek, 21 listopada 2023 r. 18:53 źródło: 90minut.pl

Stevin Kerge z Legii Warszawa wystąpił w reprezentacji Estonii do lat 19 w przegranym 0-3 (0-0) ostatnim meczu rozgrywanego we Francji turnieju I rundy kwalifikacji do mistrzostw Europy przeciwko Danii. 17-letni pomocnik rozegrał całe spotkanie.



Estonia 0-3 Islandia

Benoný Breki Andrésson 49 (k), 68, Ágúst Orri Þorsteinsson 61



żółte kartki: Oliver Cekredzi, Mihhail Kolobov - Nóel Atli Arnórsson, Dagur Örn Fjeldsted, Baldur Kári Helgason



Tabela:

1. Dania 3 7 7- 2

2. Francja 3 6 4- 2

3. Islandia 3 4 4- 2

4. Estonia 3 0 0- 9