Udana zbiórka krwi na Legii!

Zbiórce krwi towarzyszyło wiele atrakcji. Dzięki klubowi Legia Warszawa krwiodawcy naszej akcji otrzymali bilety na najbliższy mecz Legia Warszawa – Warta Poznań, który odbędzie się w dniu 25.11.2023 roku. Łukasz „Juras” Jurkowski i „Krwawy Sport” przekazał oddającym krew swoje, kultowe koszulki. Obecna była również Magic Moments Fotobudka 360, dzięki której każdy mógł sobie zrobić pamiątkowy film 360. Już teraz na FB można zobaczyć wiele filmów nagranych podczas akcji. W namiocie znajdowała się maszyna Bokser od firmy Progames. Krwiodawcy mogli sprawdzić na niej siłę uderzenia swojej pięści. Mimo wielu prób, przez cały czas trwania akcji, nikomu nie udało się pobić wyniku „Jurasa”. Może następnym razem znajdzie się ktoś kto pobije rekord. Muzeum Katyńskie w Warszawie przekazało dla grupy naszych krwiodawców bilety na zwiedzenia placówki z przewodnikiem a Muzeum Niepodległości w Warszawie swoje wydawnictwa. Ponadto każdy krwiodawca otrzymał pamiątkowy dyplom-podziękowanie. Dziękujemy firmie „Proms” w Warszawy za wydrukowanie. Podczas akcji, wspólnie z grupą Legijne Błonie, przygotowaliśmy gorący poczęstunek w postaci pysznego żurku. Środki finansowe uzyskane za zupę zostaną przekazane na zbiórkę zabawek organizowaną przez Dobrzy Ludzi – kibice Legii dzieciom. Na naszej akcji obecni byli „Dobrzy Ludzie” którzy kontynuowali zbiórkę zabawek dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka. Szczegóły zbiórki dostępne są w internecie. Oczekującym na oddanie krwi, rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przybliżyli historię działań wojennych oraz opowiedzieli o umundurowaniu i broni. Kilkunastu krwiodawców skorzystało z możliwości zwiedzanie stadionu z przewodnikiem. Jeszcze raz wielkie podziękowanie dla wszystkich którzy wzięli udział i pomogli w przygotowaniu zbiórki. Kolejna akcja na Legii odbędzie się na przełomie lutego i marca 2024 roku. Termin podamy na FB Krewcy Legioniści . Jeśli ktoś z Was ma pomysł lub propozycję jak jeszcze bardziej uatrakcyjnić kolejne nasze akcje prosimy o bezpośredni kontakt przez FB. Do zobaczenia na meczu najlepszego klubu na świecie w najbliższą sobotę!

W sobotę na stadionie Legii odbyła się kolejna honorowa zbiórka krwi. Akcja zorganizowana została przez KHDK „Krewcy Legioniści”, „Krwawy Sport” przy współudziale Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa. Olbrzymie podziękowania dla krwiodawców, którzy mimo niesprzyjającej pogody przybyli oddać krew. W ten listopadowy, zimny poranek, frekwencja zaskoczyła wszystkich. Zbiórka rozpoczęła się po godzinie 8:00 i trwała do godziny 14:00. Dzięki namiotowi, który udostępniła Legia, krwiodawcy mogli oczekiwać na swoją kolej w suchym miejscu i w doborowym towarzystwie. Moce przerobowe dwóch autokarów – krwiobusów z RCKiK w Warszawie zostały wykorzystane w stu procentach! Wielkie podziękowania dla załogi krwiobusów. Łącznie do oddania krwi zgłosiło się 152 osoby, natomiast po pozytywnym przejściu badań krew oddało 117 z nich. W sumie oddanych zostało ponad 52,5 litra krwi.

(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Byłem i oddałem krew! Super organizacja.

