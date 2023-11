Nie będzie zmiany gospodarza meczu z Cracovią

Środa, 22 listopada 2023 r. 14:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

12 dni temu Cracovia zaproponowała Legii Warszawa i Ekstraklasie zamianę gospodarzy dwóch grudniowych spotkań, które rozegrają między sobą obie drużyny. Krakowski klub powoływał się na to, że odwołany mecz miał odbyć się latem, a nowa data to środa, 20 grudnia, i że będzie z tego powodu stratny, bo tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zainteresowanie imprezą będzie mniejsze i na trybunach pojawi się mniej kibiców.



Według naszych informacji zamiana gospodarza nie wchodzi w grę, bo Legia nie wyraziła na to zgody. W związku z tym, mecz 19. kolejki odbędzie się zgodnie z planem, w Warszawie, 17 grudnia o godzinie 17:30.









Nadal nie zdecydowano natomiast, co z zaległym spotkaniem. W grę wchodzi przełożenie go na jeden z wolnych wiosennych terminów, co odpowiada stołecznej drużynie. Decyzja ma zostać podjęta do końca listopada.