Mroźny i słoneczny trening. Nieobecni Augustyniak i Kramer

W środę Legia Traning Center trening na boisku rozpoczął się kilkanaście minut po godz. 12. Wcześniej zawodnicy pracowali w siłowni. W zajęciach wzięło udział 22 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Nieobecni byli Kacper Tobiasz i Lindsay Rose , którzy nie zdążyli jeszcze wrócić ze zgrupowań reprezentacji narodowych. Rolę trzeciego bramkarza pełnił Michał Bobier , a kolegów zmierzających na boisko mijał kończący indywidualne zajęcia Cezary Miszta , który powoli wraca do zdrowia. Na pełnych obrotach ćwiczyli trzej inni kadrowicze - Paweł Wszołek , Ernest Muci i Bartosz Slisz . W treningu nie uczestniczyli Blaz Kramer i Rafał Augustyniak . Środkowy obrońca ma problem zdrowotny w okolicach stawu skokowego i jego występ w sobotę jest niepewny. Przed zajęciami drużyna pogratulowała Ernestowi Muciemu awansu do mistrzostw Europy, a trener Kosta Runjaić pochwalił Artura Jędrzejczyka za bardzo dobrą postawę w ostatnich tygodniach i przekazał drużynie czego oczekuje w ostatniej serii spotkań przed przerwą zimową. W meczu z Wartą niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać ze Steve'a Kapuadiego , który pauzuje za cztery żółte kartki. Jego miejsce najpewniej zajmie Yuri Ribeiro , który miejsce w podstawowej jedenastce stracił właśnie po tym, jak sam musiał pauzować za nadmiar napomnień. Po długiej części rozgrzewkowej pod okiem Stergiosa Fotopoluosa i Dawida Golińskiego zawodnicy zmienili plac gry na ten z podgrzewaną murawą. Wszyscy chwalili płytę, która jest bardzo dobrze przygotowana na ostatnie tygodnie treningów w tym roku. Tam odbyła się praca taktyczna oraz turniej dwóch drużyn na małym polu, w którym w 8 meczach rywalizowały dwie drużyny. Z dobrej strony pokazał się Patryk Sokołowski , cieszy coraz lepsza postawa Bartosza Kapustki . W czwartek zespół także będzie trenował w okolicach południa, a w piątek odbędzie się konferencja prasowa trenera i o 17:30 ostatni trening przed powrotem na ligowe boiska. Mecz Legia Warszawa - Warta Poznań odbędzie się w sobotę, 25 listopada o godz. 20:00. Fotoreportaż z treningu - 43 zdjęcia Woytka

Drużyna Legii Warszawa od wtorku przygotowuje się do sobotniego meczu z Wartą Poznań. Wcześniej legioniści mieli 3 dni wolnego, ale część graczy z pierwszej drużyny wystąpiła w sobotę w spotkaniu trzecioligowych rezerw . Fotoreportaż z treningu - 43 zdjęcia Woytka

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Franz - 4 godziny temu, *.autocom.pl A Kramer co znowu? Sraczka? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Franz: sprawy osobiste. Trochę szacunku, cymbale. odpowiedz

K wciska - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl No a z Kramerem co...bo w efekcie nie napisali odpowiedz

