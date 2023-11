Koszykówka

Rywale Legii w II rundzie FIBA Europe Cup

Czwartek, 23 listopada 2023 r. 04:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę późnym wieczorem poznaliśmy wszystkich rywali Legii Warszawa w drugiej rundzie rozgrywek FIBA Europe Cup. Legioniści zagrają w grupie L zwycięzcą grupy C - litewską Jonavą CBet, zwycięzcą grupy D - tureckim Bahcesehirem Stambuł, a także piątym zespołem z drugich miejsc na pierwszym etapie rywalizacji.







Na trzeciego rywala musieliśmy czekać najdłużej i długo wiele wskazywało na to, że tym rywalem będzie ponownie CSM Oradea. Dosłownie w ostatniej akcji meczu Sportingu z Balkanem poznaliśmy naszego rywala - będzie nim Sporting Lizbona, dzięki wygranej +18 w ostatnim spotkaniu wyprzedził w klasyfikacji miejsc drugich FC Porto i to właśnie z tą drużyną przyjdzie nam mierzyć się dwukrotnie.



Awans do ćwierćfinałów wywalczą dwie najlepsze drużyny każdej z czterech grup. W fazie pucharowej FIBA Europe Cup, do finału włącznie, rywalizacja toczona będzie systemem mecz i rewanż. Zwycięzca grupy L zagra w 1/4 finału z drugim zespołem gr. K, a drugi zespół grupy L, ze zwycięzcą grupy K. W grupie K zagrają: Balkan Botevgrad (Bułgaria), Bilbao Basket (Hiszpania), BG Grottingen (Niemcy) oraz FC Porto (Portugalia).



Druga runda FIBA Europe Cup:

06.12 Bahcesehir Stambuł - Legia Warszawa

13.12 Legia Warszawa - Jonava CBet

10.01 Legia Warszawa - Sporting Lizbona

24.01 Legia Warszawa - Bahcesehir Stambuł

31.01 Jonava CBet - Legia Warszawa

07.02 Sporting Lizbona - Legia Warszawa



Ćwierćfinały: 6 i 13 marca 2024

Półfinały: 27 marca i 3 kwietnia 2024

Finał: 17 i 24 kwietnia 2024