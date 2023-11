PamiętaMY

Legioniści w 105. rocznicę Obrony Lwowa

Czwartek, 23 listopada 2023 r. 09:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę, 22 listopada, w mroźny środowy wieczór, z okazji 105. rocznicy bohaterskiej Obrony Lwowa podjętej przez polską ludność cywilną, głównie młodzież i dzieci, przeciwko regularnym wojskom ukraińskim - delegacja kibiców Legii Warszawa tradycyjnie zapaliła znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza.



"Jest to również 103. rocznica innego donośnego wydarzenia w dziejach tego arcy polskiego miasta. Otóż 22 listopada 1920 roku Lwów jako pierwsze i jedyne miasto w II RP został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari. Uroczystej dekoracji dokonał osobiście marszałek Józef Piłsudski. Warto podkreślić na okoliczność obchodzonego niedawno Święta Niepodległości, że odzyskana po rozbiorach Polski niepodległość wykuwała się w znacznej mierze właśnie we Lwowie, który w ramach swobód płynących z autonomii galicyjskiej pełnił rolę nieformalnej stolicy RP, będąc centrum jej życia politycznego, naukowego i kulturalnego.

Miejsce skąd prochy Nieznanego Żołnierza przeniesiono do podcieni Pałacu Saskiego w Warszawie wizytowaliśmy kilka tygodni temu w trakcie spacerów po wojennym Lwowie na przełomie września i października. Cześć i chwała Bohaterom! Niech żyje Lwów!" - informują legioniści z OFMC.













fot. Michał Wyszyński