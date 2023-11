Rywale Polski w barażach o EURO 2024

W Nyonie odbyło się losowanie par barażowych o awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski zagra w półfinale z Estonią, a w ewentualnym spotkaniu finałowym zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia. Mecze półfinałowe zostaną rozegrane 21 marca, a finały 26 marca. Ścieżka A - półfinały Polska - Estonia Walia - Finlandia finał: Walia / Finlandia - Polska / Estonia Ścieżka B - półfinały Izrael - Islandia Bośnia i Hercegowina - Ukraina finał: Bośnia i Hercegowina / Ukraina - Izrael / Islandia Ścieżka C - półfinały Gruzja - Luksemburg Grecja - Kazachstan finał: Gruzja / Luksemburg - Grecja / Kazachstan

