Wawa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nastpny raz z inną obroną czy ty tego nie widzisz że tobiasz jest słaby ze pankov jest słaby poco ich dajesz do pierwszej 11 no ku... mac odpowiedz

jot - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bardziej bezproduktywnego zawodnika niż Gual to dawno nie mieliśmy... odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pewnie już jest ustalone ,że Śląsk ma być mistrzem. Chyba nie ma co się emocjonować ligą odpowiedz

MarioB - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kiedyś jednak było inaczej mimo deszczu, śniegu czasmi mrozu, mecz się zaczynał dużo wczesniej, przerwy raczej nie było, jednym słowem pozdrowienia dla Bosmana, Różyka, jak kogoś pominołęm przepraszam.

Ale to były inne czasy i inni ludzie nie do powtórzenia, bez ckliwyk piosenek nie poddawał się odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.aster.pl Wierzę od 30 lat to dlaczego mają dziś nie wygrać . Jazda chłopaki!!! odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Może przerwa w rozgrywkach że 2 tygodnie by się przydała ? Przepracowani czy jak ? odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Urs72 : Po prostu nie potrafią grać w piłkę. To cała tajemnica. odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Miki55: jakby tak było to nie było by takich emocji !!!

odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Miki55: potrafią i to bardzo dobrze to zawodowcy początek zaje.......zwycięstwa walka bramki do końca , a teraz pytanie brzmi czy Miodek wypłaca kaskę za kopanie ? czy może obiecał może coś grubszego ale się nie wywiazał z umowy ? Więc postanowili cały wspaniały zespół ? Nie będzie kaski nie będzie gry ? odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Urs72: otóż to nie chcę tego powielać zwykła walka w eklapie a wieksza kasa za europejskie puchary zazdrość do łacha za zeszły sezon ??

odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz miernoto bramkarska Won z Legii!!!!!!!!!!!!!!!! Co on jeszcze robi z 1 w bramce ta miernota to nawet do rezerw się nie powinna łapać. Brak słów że sztab cały czas go wystawia i tak takimi popisami nie ściągnie kolejki chętnych po siebie na co tak strasznie liczą w klubie odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl To już nudne się staje. Ciągle laga albo dośrodkowanie na Tomka. I wiecznie piłka wpada do bramki Kacperka. Już nie wiadomo kogo stawiać w tej bramce... może król Artur niech wróci. Pewnie znowu porażka....ech odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie ma się co oszukiwać Warciarze są lepsi piłkarsko, bardziej cwani, mądrzejsi, lepiej wyszkoleni i ambitni. Bronimy się przed spadkiem. Taka jest bolesna prawda. W pierwszej połowie 80 celnych podań, i co z tego jak 90 procent to podania do tyłu i to w sytuacji gdy przegrywa się 0:2. To są imbecyle piłkarscy. W ofensywie totalna niemoc a w defensywie sraczka, ponika i głupot bez granic. odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dobra Papszun czeka odpowiedz

MaioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr @antek: i co z tego? odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.chello.pl @antek: Nawet najwyższa stajenna ranga nie zrobi z osła mustanga. odpowiedz

Po(L)lubiony - 2 godziny temu, *.autocom.pl To jak bronił pierwszy strzał Tobiasz, to parodia. A Pankov to raczej siatkarz, nie piłkarz. odpowiedz

Kocham Legię - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wyjazd z Tobiaszem ile można to pisać odpowiedz

Taktyka Wrzutek - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie ma to jak co mecz oglądać Legie ktora jedynie wrzuca pilke w pole karne, czy ci pilkarze chociaz troche znają sie na dryblingu??! W pilke obecnie gra się w taki sposob aby obroncy dolączali sie do akcji ofensywnych a nawet zastepowali napastnikow, Nasza Legia po pierwszej polowie gra cos w stylu a moze wpadnie jakos zero jakiejkolwiek inicjatywy odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Pankov imbecyl ma duży udział przy tych dwóch bramkach. O Ribeiro i Tobiaszu przy pierwszej to szkoda wspominać. odpowiedz

Muchito - 2 godziny temu, *.chello.pl Kosta won, zabierz ze soba kacperka odpowiedz

Natychmisst do zwoLnienia tego nieMCa - 2 godziny temu, *.02.net Jak zobaczyłem ten skłsd to odrazu serce zabolało, jak można stswiač na taki skład Tomad nieLuni sie Juse u trsxtâ ttener wogle nie ogarnia szatni odpowiedz

Benek - 2 godziny temu, *.mgk.pl Odkąd Malarz został trenerem bramkarzy są w coraz gorszej formie. Kobylak nie gra to samo miszta. Hladun siedzi na ławie tobiasz katastrofa. Nie wiem jak daleko to zajdzie odpowiedz

Slavo - 2 godziny temu, *.com.pl Jeszcze trochę i Kosta będzie bez klubu bo słabo to wygląda odpowiedz

Ten trener to słaby bolek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dwiesprawy tylko zmiana trener, który wystawia tego drewniaka w bramce

Złe decyzje, brak koncepcji w grze, już chyba tego wystarczy



A patrząc na dzisiejsze święto żyleta, to każdy piłkarz Lęgi powinien dostać kopa w du...e, może się naucza grac odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Cały ten zespół z trenerem i dyrektorem sportowym to firmie nieudolne, precz z Łazienkowskiej,precz z Warszawy,banda szmaciarzy,a białe bałwany dalej świętują 50 lecie żylety.i do tego głupi komentarz Żewłakowa dawno temu mówiłem,że ten klub jest do spadku w tym sezonie,trzeba to zaorać i odbudować z innymi ludźmi. odpowiedz

Grzegorz - 3 godziny temu, *.chello.pl Ale wstyd odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl To chyba najgorsza połowa w wykonaniu Legii w tym roku. Kompletny bezład.... odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl Dawaj Kostka Zrujnowanić Rosołka od 46 min,może jakiegoś samobója walnie,patataj ajajaj odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Banda nieudaczników! Gra w obronie tych paralityków to dramat! Ile można się tak ośmieszać? odpowiedz

piotr_zabki - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wiadomo czemu Ribeiro i Pankov nie grają... odpowiedz

Tym - 3 godziny temu, *.net.pl Rudy Pankow i Tobiasz dziękuję za dzisiejszy mecz won odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.chello.pl Czy jest jeszcze ktoś, kto ma wątpliwości co warta ( nomen omen) jest ta drużyna? odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Deja vu sprzed dwóch lat,wtedy też każdy nas klepał na Łazienkowskiej. Fajny jubileusz Żylety... Pogoń, Jaga i Raków potraciły punkty, a my co? Zamiast podgonić to tracimy...ciężko będzie o miejsce na pudle. odpowiedz

Miki55 - 3 godziny temu, *.chello.pl Uczcie się niemoty jak grać w piłkę. odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oni w ogóle trenują, czy liczą hajs cały dzień? odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl 0:2 kolejna hańbiąca porażka…walczymy o utrzymanie w tym sezonie odpowiedz

Bemowo - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl Stawianie na tobiasza to jakiś kryminał odpowiedz

robal - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Czułem ,że Legia straci bramkę w pierwszych 10 minutach-taka jest tradycja. Teraz będzie pierdyliard wrzutek na Pekharta przez cały mecz. Jak się nie nadziejemy na jakąś zabłąkaną kontrę to skończy się na 0:1 dla Warty. Legia już nawet nie udaje ,że interesuje ją gra o mistrzostwo odpowiedz

woot - 3 godziny temu, *.tpnet.pl taktyka na Wartę - wrzucać, wrzucać i może coś wpadnie.

Przecież to kabaret jest ;) odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.chello.pl Dno i metr mułu. odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl tobiasz WON!!! odpowiedz

Miki55 - 3 godziny temu, *.chello.pl No to już zaczęli. drewniane słupy zamiast nóg. Muci nie potrafi podać piłki w 100 procentowej sytuacji, a potem szybka kontra i 0:1. Teraz będzie bicie głową w mur, tysiące podań w poprzek boiska i do tyłu a potem szybka kontra i 0:2. Ile razy można popełniać te same błędy. Litości. odpowiedz

Achtung! - 3 godziny temu, *.net.pl Masakra! odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl Tobiasz! Idz myć samochody a nie do bramki Legii odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tobiasz to dureń ! odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jest Kacperek jest oklep, brawo trenerku zafajdany… odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Hahaha zaczęło się... odpowiedz

Bemowo - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl No i wszystko zgodnie z planem... Już 0:1



a będzie 0;2

odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda zdrowia Tobiasz krzywde ci robia wystawiajac cie w pierwszej 11 odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.orange.pl Gra trzema obrońcami bokiem wychodzi. Gówno z tego będzie. Bramki tracimy jak juniorzy. odpowiedz

Opole (L)ubelskie - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Można darmowy link do meczu odpowiedz

odpowiedz

Odpowiedzcie Odpowiedzcie - 4 godziny temu, *.aster.pl Jest już oprawa? odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

.................... Hładun ...................

Jędrzejczyk ... Burch ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Josue ... Dias

............... Gual ... Muci ............

..................... Pekhart ................

LEGIA Mistrz !!!

2:0 odpowiedz

