Konferencja pomeczowa

Runjaić: Jestem rozczarowany

Sobota, 25 listopada 2023 r. 23:44 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Dziś mieliśmy duże wydarzenie, świetną atmosferę i wielkie święto na trybunach.



Niestety w ślad za tym nie osiągnęliśmy dobrego wyniku. Niewykorzystaliśmy szansy, żeby zbliżyć się do czołówki. Z tego powodu, nie tylko ja, ale jestem wkurzony i jednocześnie rozczarowany.









Mecz zaczęliśmy dobrze, bo Ernest Muci miał szansę do zdobycia bramki. Jednak to my szybko i zbyt łatwo straciliśmy gola. Później był rzut karny i do przerwy schodziliśmy przy 1-2. Jednak walczyliśmy do końca, ale to nie dało nam trafienia na wagę zwycięstwa. Szukając pozytywów. Zawsze lepszy 1 punkt niż zero. Jednak to nie jest wystarczające, bo to nie są nasze ambicje. Jesteśmy rozczarowani, ale nie chcę, żebyśmy trzymali te złe emocje, bo już w czwartek i niedzielę czekają nas kolejne mecze. Postaramy się jak najlepiej reprezentować Legię w europejskich pucharach, a następnie postaramy się wygrać i odrobić stratę w lidze.

Nie sądzę, żeby atmosfera czy oprawy wpłynęły źle na piłkarzy. Mam świadomość, że było to duże wydarzenie dla klubu i Żylety. Jednak z mojego punktu widzenia… Kibice włożyli dużo pasji w to wydarzenie, a my mieliśmy dużo wsparcia z trybun i szans w drugiej połowie, żeby zdobyć więcej bramek.



Co do Bartka Kapustki, to jestem zadowolony, że mam go znowu do dyspozycji. To świetny gość, ma osobowość potrzebną drużynie. Znamy jego występy z przeszłości, jego możliwości. Miał problemy ze zdrowiem, pracował i walczył miesiącami, występował w rezerwach, gdzie zdobył bramkę, a dziś wszedł i zaliczył asystę. To dobry powrót jak na pierwszą grę po takiej przerwie.



Blaza Kramera nie było w kadrze z powodów dyscyplinarnych. Była konsekwencja jego zachowania - nie chciał wystąpić w meczu rezerw. Żaden z zawodnik nie jest większy niż zespół.Zależy nam na tym, by Blaz grał jak najwięcej minut, bo przez ostatni rok nie miał ich rozegranych zbyt wiele. Zapłacił cenę za swoje zachowanie, zaakceptował karę odsunięcia od jednego meczu. Zobaczymy co przyniesie przyszłość.