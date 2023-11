Konferencja pomeczowa

Szulczek: Wynik wziąłbym w ciemno

Sobota, 25 listopada 2023 r. 22:46 Fumen, źródło: Legionisci.com

Dawid Szulczek (trener Warty): Do tej pory jak urywaliśmy punkt Legii czy Rakowowi to było związane z tym, że brakowało w nich kilku zawodników. Dziś nie grał Augustyniak czy Kapuadi, ale to był mecz z trudnym rywalem. Byliśmy nastawieni na to, że czeka nas trudne zadanie i musimy być w pełni skoncentrowani. Ewentualnie podkręcenie tempa mogło sprawić nam trudności.



Owszem, prowadziliśmy 2-0, ale Legia jest bardzo mocna. Po prostu ten wynik traktujemy jak punkt, choć jest coś pomiędzy „aż” czy „tylko”. To perspektywa czasu. Przed spotkaniem wziąłbym ten rezultat w ciemno, ale w trakcie spotkania optyka zmienia się. Jednak w ujęciu całościowym, to był dobry występ mojej drużyny.



Tak czy inaczej, myślę, że 25 listopada mamy zespół, który jest gotowy podjąć rywalizację z każdym w naszej lidze. Pamiętajmy, że nie mamy Adama Zrelaka, ale nasza ławka wygląda solidnie. Są na niej reprezentanci młodzieżowi, dobrzy gracze, a mimo wszystko nie wchodzą z ławki. Te transfery, które zrobiliśmy kilkanaście tygodni temu dały nam sporo. Zresztą wystarczy spojrzeć na to, kto wywalczył rzut karny, kto zdobywał bramki. Patrzymy na ten punkt szerzej. Nie tylko jako liczba, ale coś, co buduje, bo potrafiliśmy przeciwstawić się Legii przy tak świetnej oprawie.



W końcówce zawołałem do Adriana Lisa, żeby biegł w pole karne. Jeśli strzela bramki, na treningu, to czemu nie miałby spróbować? Jednak ostatecznie do tego nie doszło. A dlaczego dziś zagrał? Jak Lis gra przeciwko Legii, to osiągamy dobre wyniki.



Dziś odwróciliśmy wahadła, żeby szybciej i celniej grać piłką. Kuba Bartkowski zagrał na lewej flance, bo umie grać na Wszołka, a z kolei Matuszewski powędrował na prawą stronę. Zresztą wiedzieliśmy, jakie cechy ma Patryk Kun, bo pamiętam go z występów w Rakowie i jak naciska przy próbie odbioru piłki, gdy zawodnik ma dwa kontakty przy przyjęciu piłki. Stąd taka decyzja odnośnie ustawienia zawodników.