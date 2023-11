Sędziowie

Główny: Damian Kos

Asystent: Marek Arys

Asystent: Dariusz Bohonos

Techniczny: Łukasz Karski



Komentarze (57)

+ dodaj komentarz

dodaj

Moko - 11 minut temu, *.96.169 Nie wiem po h.. pisać, że popsute, święto to święto! odpowiedz

Drago Okuka - 8 minut temu, *.autocom.pl @Moko: Jeśli Ci piłkarzyki nie popsuli to gratuluję! Gość Jesteś. Każdy normalny kibić jest wk...na Maksa odpowiedz

Cyniek - 16 minut temu, *.heldenvannu.net Witam trochę nie na temat jak mogę przez neta ogarnąć bilet ulgowy dla dziecka które niema karty wyrobionej odpowiedz

Legionista - 31 minut temu, *.net.pl Jeszcze jedno kur .. sami niewidomi Miszta Rosołek Tobiasz o co tu chodzi Łakomy Włodarczyk Mosór poszli w ch .. tu nawet Einstein nie pomoże nic z tego nie wiem nie wiem nie wiem nie rozumiem nic





odpowiedz

maik83 - 40 minut temu, *.centertel.pl Mistrzostwo mamy z głowy teraz walka o puchary żeby się zakwalifikować. tylko po co żeby grać takie gówno w lidze wstyd hańba żenada. odpowiedz

Cezar. - 42 minuty temu, *.centertel.pl Od ponad 10 lat przesyłałem z żoną,1 proc, teraz 1,5 z podatku na fundację Legii,koniec z tym,niech ich bałwany i mioduski finansuje, nienawidzę tępych nieudaczników,won z Warszawy. odpowiedz

Sarcastico - 42 minuty temu, *.tpnet.pl Zwycięstwa znowu nie ma ale dzisiaj przynajmniej, w końcu dobry występ Macieja Rosołka. odpowiedz

Wolfik - 43 minuty temu, *.mm.pl Większości z nas sukcesy w początkowej fazie rozgrywek w połączeniu z dużą dozą szczęścia zasłoniły ewidentną nędzę piłkarską z tyłu. Gdy fart i forma uleciała z naszych graczy ofensywnych mamy prawdziwe oblicze zespołu. W tym składzie personalnym z tyłu skończymy rozgrywki poza top 4. Priorytetem w ziemie powinno być skokowe wzmocnienie obrony, a do bramki powinien wskoczyć na stałe Dominik.



Tylko czy po ostatniej kolejce w tym roku bedzie jeszcze szansa na odrobienie strat.... odpowiedz

Robin(L) - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Cytując trenera " przed nami tygodnie przepełnione emocjami" no kur... dziś nam pokazali przedsmak tych emocji żeby nie przegrać z taką potęgą pilkarska jak Warta Poznań. Były emocje do samego końca żeby nie przeje... ć

Więcej Tobiasz wystawoajcie w bramce to mistrzostwo mamy gwarantowane wręcz... odpowiedz

Czas na Hładuna,bit..ches - 53 minuty temu, *.autocom.pl Więcej Kacpra Tobiasza! I Mistrzostwo Polski, gwarantowane.

odpowiedz

Wycior - 20 minut temu, *.vectranet.pl @Czas na Hładuna,bit..ches: przestań już przytruwać spod różnych nicków przegrywie! odpowiedz

Czas na Hładuna,bit..ches - 56 minut temu, *.autocom.pl Czy Żyleta w swoje święto podkreśli godność i honor i umiejętności,takiego bramkarza jak Kacperek Tobiasz? odpowiedz

Zie(L)ony - 58 minut temu, *.centertel.pl Mam wrażenie ,że ci ludzie nie mają w ogóle charakteru. Zauważyłem, że Tobiasz przed meczem nie poklepał się tylko że sprzątaczką Warty o ile była obecna:) Ponoć kiedyś do takiego Marka Jozwiaka przed meczem to w ogóle nie można było podejść bo dla takich charakterniaków każdy mecz to jak taka mała wojna. Tunel prowadzący na boisko Legii niejedno widział i słyszał ale wtedy zespół miał indywidualności, osobowości i przede wszystkim charakter odpowiedz

Boruc, Malarz,Majecki, Kuciak wróć.. - 58 minut temu, *.autocom.pl Najważniejsze jest to czy Kacperek Tobiasz jest zadowolony. To jest dla klubu i Zarządu, i Pana Prezesa Mioduskiego, najważniejsze.!!! odpowiedz

Beck - 59 minut temu, *.t-mobile.pl To jest zespół bez przyszłości.Od wielu lat usilnie na to pracują : zarząd,dyrektorzy sportowi,trenerzy itd.Jak oceniać trenera,który od początku nie potrafi nauczyć gry obronnej,który nie widzi co sobą prezentuje pierwszy bramkarz,który nie reaguje przez cały mecz na taktykę dośrodkowań w pole karne przeciwnika,co nie przynosi żadnych pozytywnych rezultatów.Już o tym kilkakrotnie pisałem,ale powtórzę,że Josue jest piłkarzem przereklamowanym.Na koniec wspomnę o dzisiejszym jubileuszu. Siedziałem w tamtych czasach na tej trybunie, ale nie spodziewałem się,że za kilkadziesiąt lat będę niezwykle dumny z obecnych fanów naszego klubu. odpowiedz

Wolf - 1 godzinę temu, *.virginm.net Prawda jest taka że wszyscy zawsze spinają się na Legię więc Legia powinna dwa razy bardziej się spiąć na przeciwnika. Ale jakoś czasami widać brak chęci do gry,a lekceważącym podejściem nie da się wygrać meczu. Trzeba od początku siąść na przeciwnikach pokroju Warty coś strzelić i potem grać spokojniej. Co do wzmocnień to one nie okazały się aż tak bardzo oszałamiające. Teraz kamyczek do ogródka trenera,Legia gra za bardzo schematycznie brak elementu zaskoczenia. Może trzeba zmienić taktykę zrobić korektę w ustawieniu,popracować nad jakimiś nowymi elementami. Każdy w lidze już rozczytał naszą grę. Wiem że to co napisałem raczej nikt ze sztabu trenerskiego nie przeczyta,no ale gdzieś musiałem dać upust swojego rozczarowania tej straconej rundy bo w lidze jest to nie udana runda. Mam nadzieję że wiosna jednak będzie nasza.

odpowiedz

eLpolo - 5 minut temu, *.137.74 @Wolf: Tak samo myślę. Josue spowalnia grę, a te jego przerzuty i popisy psu na budę. Schemat i męczarnie w ataku pozycyjnym, co mecz to samo. Nie pamietam pojedynku jeden na jeden które wygrywa się na tempie a nie chodzonego. Mistrza przegrywa się takimi meczami. Przegrane zawsze sie trafiają, ale takie straty odbiją się czkawką . Założę się o flaszkę że właśnie ze 4 pkt zabraknie nam do mistrza . odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Już nawet taki śnieszny klub satelicki Lecha nas leje na naszym stadionie.Klubik ,który jest traktowany jak popychło w swoim własnym mieście przyjeżdża i jedzie z Legią 2:0 po 40 minutach meczu. Powiedzieć ,że to jest kompromitacja to nic nie powiedzieć odpowiedz

Arc - 10 minut temu, *.t-mobile.pl @Byniu: Na dodatek dziś nasza zdolna młodzież U19 przegrala z Wartą 2:6. Gratulacje dla chłopaków i szkoleniowców!! odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl No to pilkarzyki uczcili swieto, nie ma co. Dzieki im za to. Jak widac na Kur..a mac Legia grac maja totalnie wywalone. Ja rozumiem ze to jest sport i jadna czy druga porazka moze sie przydazyc ale to sie stalo norma, moze nawet celowe dzialanie. Mam wrazenie ze Miodek jest wlascicelem ale on nie rzadzi. Rzadza pilkarze a Miodek jest od nich zalezny. Jako wlasciciel przedsiebiorstwa majac takich pracownikow co 10 razy mieli wtope wywalilbym na zbity pysk bez odprawy. Bo ile mozna? odpowiedz

fan1956 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Żygać się chce na taką grę i tak po prawdzie to pyry ten mecz powinny wygrać, z żalem to stwierdzam. Je.na taktyka, dośrodkowania i kuźwa dośrodkowania i tak w koło Macieju, aż do znudzenia to wszystkie zespoły w e-klapie wiedzą że te kołki tak grają, przez dwa miesiące nie można wygrać na własnym stadionie i pier..nie o mistrzostwie (chyba w bilard kieszonkowy jedno jajo o drugie). A bramkarz rewelacja co za piękna asysta, jeszcze ze dwa razy wpier. dol i ferie. Brak słów, jak ten geniusz trenerzyna się nie ogarnie, a na trybunach feta, bawcie się dalej, to się obudzicie w sraczu z dwoma łapami w gównie po łokcie. Szanuję wszystkich kibiców LEGII, ale są pewne granice gdzie trzeba wyrazić swoje zdanie i niezadowolenie, a nie ciągłe ble, ble, ble i się cieszyć jak głupi do sera !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Arek Malarz k..!!! - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Czy Kacperek Tobiasz ma resztki honoru i mógłby się k... przestać kompromitować?!? odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Cytując trenera " przed nami tygodnie przepełnione emocjami" no kur... dziś nam pokazali przedsmak tych emocji żeby nie przegrać z taką potęgą pilkarska jak Warta Poznań. Były emocje do samego końca żeby nie przeje... ć

Dramat dramat i brak pomysłu na granie odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl kiedy wkońcu ten recznik z bramki zostanie zesłany do rezerw ??????!!!!!!!! odpowiedz

inka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl tobiasz vel ręcznik, jak zwykle super! odpowiedz

Mazz - 1 godzinę temu, *.102.164 Bida

Z nędzą odpowiedz

(L)opez - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tragedia brak jakości, szybkości, pomysłowosci odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I te gwiazdy pier.... coś o mistrzostwie ciekawe czego bo znowu im ten peleton odjeżdża. A później będzie lament i liczenie punktów. Brak słów co wyprawiają po ziemi to zapomnieli jak gra chyba bo tylko góra i laga do przodu na udo tylko im się cięgle nie udo.

Gwiazdeczki . odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Bardzo słabi piłkarze i bardzo słaby trener. Tyle w temacie. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie można, no nie można.. jak kocham Legie nie można traćić punktów z takimi zespołami klubem który niedawno przegrał z Puszczą !

Jeszcze chwila i mistrzostwo zupełnie ucieknie ale i uciecknie też top 3. Obyśmy w czwartek nie przegrali bo znowu pojawi się kryzys moralny. odpowiedz

Wolfik - 51 minut temu, *.mm.pl @Dedi: W tym sezonie będzie bardzo trudno o miejsce na podium mając w składzie takich obronców jakich mamy. Ponadto Tobiasz generuje proste błędy i na ich skutek tracimy gole, które raz uda się odrobić a raz nie. I w ten sposób punkty uciekają bezpowrotnie. odpowiedz

Praga - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Kosta Krosta sam o sobie mówi samouk. Typ nie ogarnie. Rzygac się chce. odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wg mnie nie ma takiego celu postawionego przed druzyną ,że grają o mistrza więc nie ma spiny ani walki.Zauważcie ,że oni są wszyscy że wszystkiego zadowoleni,a najbardziej trener ,który jest uśmiechnięty od ucha do ucha bez względu na wyniki.Dla niego wszystko jest ok.Zero konkretów tylko te same okrągłe słówka na konferencjach. Tak się zachowują ludzie ,którym po prostu nie zależy.Widoczmie my awansować w LK i zdobyć puchar ,a liga nie jest ważna odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To się popisały gwiazdeczki piłki kopanej. Znowu sodowka odbija po pucharach??? Co ta miernota w bramce jeszcze robi to jakiś żart promują miernotę na siłę do sprzedaży ale chętnych chyba szybko nie będzie on nawet do rezerw się nie powinien łapać co mecz to samo w jego wykonaniu.

Pomysłu na grę nie widać może za krotka to przerwę mieli teraz gwiazdy???

Zaraz przeczytamy wywiady ze byli lepsi mieli mecz pod kontra ale wszystko było przeciwko nim i zabrakło szczęścia i inne bzdury.

Im to ewidentnie umiejętności brakuje..... odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wstyd przyjeżdża Warta co 2-0 dostała od Puszczy i robi co chce ...za taki mecz to darmozjady powinniście mieć pensje obcięte. Oplywacie w bogactwo a na boisku zero walki.....bez ambicji ..Kosta won bez pomysłu, granie cały czas lagi na beznadziejnego Czecha...... stałe fragmenty zero..... Dawać Papszuna. Jakie mistrzostwo za chwilę to będziemy o utrzymanie grac odpowiedz

WoLa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak Miodek sprowadza szrot w hurtowych ilościach to nie ma co się dziwić... Mioduski nie znasz się na tym i WON z klubu. odpowiedz

Luka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Żenada.... Nasz kapitan też ogólnie rzecz biorąc gówno robi i widać że gówno mu wychodzi ... Tylko frustracja... odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tobiasz=PORAŻKA

Nic nam nie broni odpowiedz

Donald Tusk - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Legionista: Otóż to. Co strzał w światło bramki to gol. Wpuszcza zwykle szmaty. Dziwi mnie,że tacy spece jak K.Dowhań tego nie widzą,a jak widzą to nic z tym nie robią odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.102.93 Jesteśmy lamusami. Przyjeżdża nędzna Warta i nie mamy prawie żadnych sytuacji. Jedyne co gramy, to wrzutki, każda akcja przez Josue, piłka się turla zanim doleci do partnera. Od dwóch miesięcy gramy piach. Fartowna wygrana z Radomiem i Zrinskim (ekipa na poziomie I ligi) tego nie zmieni. A osobny temat to Pankov, gość robi błędy jak z okręgówki. Dziś obie bramki nam zawalił.... odpowiedz

1000 lat przeminie ŻYLETA NIE ZGINIE - 1 godzinę temu, *.99.40 Wkłady do koszulek nie umiały uszanować nawet 50 lecia Żylety. Wszyscy WON! odpowiedz

MarioB - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl jeszzce jedna rzecz kiedyś większość zawodników to byli Warszawiacy odpowiedz

KIBIC - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Święto popsuł Tobiasz. Ten gość nie umie bronić. Ja już nie wiem co on robi trenerowi że go wystawia i co robił Malarz i Dowhań. Przecież on nie powinien bronić. Ta piłka powinna być spalana do koszyczka. Tylko że jak się ma taką klatę to się boi że może żebra połamać taki strzał. Tobiasz won i tak samo Kuń. On jest bezproduktywny jedno dostosowanie na 10 meczy mu wyjdzie. Ten gość nie umie nawet grać do przodu odrazu schodzi do środka. Wystarczyło że Dias wszedł i o wiele lepiej. Runianic nie wystawiaj Tobiasz i Kunia a będziemy mieli szansę odpowiedz

Meter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wszołek to cień samego siebie ,nie pamiętam kiedy sprobował w ogóle zagrać 1v1...Gra na alibi ,przyjmie i od razu wycofuje piłkę do tyłu..Przestraszony ,błąka się jak we mgle.Wychodzi robienie z wyrobnika,artysty???? odpowiedz

jurand - 1 godzinę temu, *.. Czy trener Kosta Runjaić nie umie nauczyć grajków ,kiedy nie idzie górą to trzena pograć innym wariantem? odpowiedz

ZWP - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Nie wiem w szczegółach jak wygląda trening Legii

ale po efektach oceniając jest on do bani.



Mam gratisowy pomysł.



Zamiast niszczyć murawę na boisku treningowym

trener powinien posadzić drużynę przed ekranem

i codziennie zmusić tych niby profesjonalnych piłkarzy

aby trzykrotnie obejrzeli zapis przebiegu meczu Legia- Aston Villa.



A po zakończeniu trzeciej transmisji trener powinien zakomunikować:

Udowodniłem wam, że w piłkę grać umiecie.



A teraz informuję,

że jeżeli ktoś nie będzie grał w kolejnym meczu tak jak z Aston Villą

to kompromitować Legii na boisku już nie będzie. odpowiedz

matti 177 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Powoli mistrzostwo odjeżdża.

Brać papszuna puki wolny odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl @matti 177: Jestem bardzo ZA.... Ten Runjaic nic innego już pewnie nie wymyśli. Piłka dalej będzie wpadać do bramki Kacperka. Pozdrawiam odpowiedz

Rafał - 1 godzinę temu, *.plus.pl To jest Wstyd ,Żenada nie ma wytłumaczenia tego wyniku odpowiedz

Szary - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak my z Wartą gramy takie wyrównane heroiczne boje to nie mamy o czym gadać ,a słowa o mistrzostwie są mrzonką. Może po prostu Slask ma być mistrzem i nie ma czym się podniecać. Zauważyłem, że nikt ich nie goni odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Napiszę wprost.... rzygać się chce.... przepraszam ale nie ma co pisać.... ziemniaki punkty nam zabierają to gdzie my po mistrzostwo... odpowiedz

piłkarzyki zepsuli święto - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl wiedzą że jest święto to nie...nie potrafią się spiąć, wygrać dla nas, dla kibiców. ech, szkoda słów...nasza Legia to obecnie przeciętna, siermiężna drużyna z którą każdy może wygrać. odpowiedz

kamil - 1 godzinę temu, *.18.217 czemu piszecie , ze ,,wygrana obowiązkowa'' jak i tak pajace pokażą ze maja to gdzie ? w sumie już nie ma słabych drużyn w ekstraklasie. Dla nas dziś warta jutro ruch jest groźny. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wincyj Kacperka, wincyj! To będzie spadek! odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.autocom.pl 2-2 wymęczone u siebie z Wartą. A ci kretyni pie. ...ą coś o Mistrzostwie Polski ???? odpowiedz

Stary - 1 godzinę temu, *.get.no To prawda, że z biletami na AV Legia guzik dostała i jedziemy wszyscy bez biletów? odpowiedz

Kumaty - 1 godzinę temu, *.248.204 @Stary:

Tak, to prawda. Legia dostała niecały tysiąc biletów. Ale nie wszyscy jadą bez biletów, kmwtw odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.