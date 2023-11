Duży niedosyt można czuć po sobotnim meczu Legii Warszawa z Wartą Poznań. Legioniści przegrywali już 0-2, by ostatecznie tylko zremisować na własnym stadionie 2-2. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji:

Lew - 29 minut temu, *.knc.pl Tobiasz matole co się przyprules do dziewczynki od podawania piłek pod koniec meczu, że za wolno ją podaje, miałeś miernoto 90 minut na to, aby wygrać mecz z takimi ogórkami jak Warta, mecz na 50 lecie Żylety a Wy połowy z siebie nie dajecie co ta trybuna. Nie zasługujecie na nią, powinna Was dopingować taka grupka jak Warte z całym szacunkiem dla nich a nie wielka ŻYLETA odpowiedz

Mieczysław Naczelnik - 6 minut temu, *.autocom.pl @Lew: Otóż to. Takiego mamy "bramkarza" i lidera defensywy wg Zarządu- gwiazdę po prostu! odpowiedz

Legionista - 50 minut temu, *.net.pl Je.. .. matoły przepłacone gwiazdeczki i rzygać się chce kary finansowe i zesłania do drugiej drużyny tu trzeba twardej ręki a trenera panienki tak jest tak jest i jeszcze raz tak jest niech w końcu prezesunio zrozumie źe kasa to nie wszystko walka zaangażowanie i ambicja to jest podstawą drużyny. odpowiedz

