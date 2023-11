Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Wartą

Wtorek, 28 listopada 2023 r. 12:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za sobotni mecz z Wartą przyznaliście Ernestowi Muciemu. Występ Albańczyka oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Niezłe oceny uzyskali także Kapustka i Dias. Najniższe oceny trafiły do Radovana Pankova (2,0) i Kacpra Tobiasza (2,1). W sumie oceniało 828 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,7.









Muci 3,7

Kapustka 3,3

Dias 3,2

Josue 3,1

Slisz 3,0

Jędrzejczyk 2,8

Wszołek 2,8

Celhaka 2,6

Strzałek 2,6

Elitim 2,5

Kun 2,5

Gual 2,5

Yuri Ribeiro 2,4

Pekhart 2,2

Tobiasz 2,1

Pankov 2,0