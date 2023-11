Runjaić: Przed nami tygodnie przepełnione emocjami

Piątek, 24 listopada 2023 r. 16:29 źródło: Legionisci.com

- Przerwę na kadrę wykorzystaliśmy na odświeżenie. W piłce okres listopadowo – grudniowy wiąże się z szarą rzeczywistością, ale dla nas to gorący okres z kluczowymi meczami. Znów mamy kolarskie porównanie, czyli mamy przed sobą królewski etap. W 4 tygodnie zagramy 8 spotkań – musimy awansować z fazy grupowej LKE, awansować w Pucharze Polski i zachować dobrą pozycję wyjściową na wiosnę w lidze. Przed nami tygodnie przepełnione emocjami, nie możemy się ich doczekać. Jeśli uda nam się z poradzić z mamucim wyzwaniem, wtedy będziemy mogli udać się na urlop i spotkać ponownie w dobrych nastrojach - mówi przed meczem z Wartą Poznań trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.









Najlepiej byłoby zdobyć wszystkie punkty możliwe do zdobycia, natomiast jako drużyna wiemy, że w ekstraklasie nie prezentowaliśmy się tak, jak należy i punktowanie odbiegało od naszych oczekiwań. Sami sprokurowaliśmy tę sytuację i sami musimy się z niej wydźwignąć. Czarny miesiąc, czyli październik będzie się za nami ciągnął, może nawet do końca sezonu, ale w roli myśliwych, goniących czołówkę sprawdzamy się dobrze. Mam nadzieję, że lekcje jakie mieliśmy były pouczające, że wyciągnęliśmy wnioski, że obrona będzie prezentowała się tak jak w ostatnich meczach, ale do tego poprawimy skuteczność i kreowanie sytuacji.



Każda drużyna, z jaką się mierzymy, gra ponad swoje możliwości i dlatego każdy musi od siebie dołożyć coś ekstra, byśmy na koniec roku mogli być zadowoleni i ze spokojem spędzić święta. Dotyczy to wszystkich, ale ambicji nam nie zabraknie.



Generalnie sytuacja zdrowotna nie jest zła, choć Kapuadi pauzuje za kartki. Jedyny uraz ma Augustyniak – nabawił się go w meczu z Lechem, dograł spotkanie do końca, skręcił staw skokowy. Ale reszta piłkarzy jest do mojej dyspozycji. Kiedy wróci Augustyniak? Jak będzie gotowy. Mam nadzieję, ze wróci niebawem. W tym tygodniu wznowił treningi, ale musiał je przerwać, bo odczuwał dyskomfort. Nie wiem, czy poleci z nami do Anglii. Ogólnie jednak chwała całemu sztabowi medycznemu, bo tych urazów jest bardzo mało.



Warta Poznań to zespół grający bardzo ambicjonalnie, nieprzyjemny rywal, posiadający młodego trenera, który pokazuje, że jego rzemiosło jest na wysokim poziomie. W każdych rozgrywkach w pełni wykorzystywali swój potencjał. Nie zapominajmy o sparingu, pokonali Lecha 3-0, są zdecydowani, odważni, kryją na całym boisku, ale mamy na to pewne rozwiązania. Mam nadzieję, że uda się je wdrożyć na boisku i będziemy dominować, ale nie zapominając o obronie.



Brakowało nam ostatnio impetu w ostatniej sferze boiska, jak to poprawimy, to wygramy z Wartą i zrobimy to dla nas, naszych kibiców i dla Żylety.



Zimowe zgrupowanie reprezentacji Polski złożonej z ligowców w styczniu? Mamy do stycznia wiele czasu. W pełni rozumiem selekcjonera, każda jednostka treningowa z piłkarzami to lepsze zgranie, lepsze schematy gry, ale my skupiamy się na swoim terminarzu.