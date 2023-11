Wyniki 18. kolejki III ligi

W weekend rozegrana została ostatnia kolejka III ligi w 2023 roku, a zarazem pierwsza rundy rewanżowej. Legia II Warszawa bez problemów pokonała w LTC Olimpię Zambrów 2-0 i przerwę zimową spędzi na pozycji wicelidera. Legioniści mają tyle samo punktów co lider, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która w pojedynku z Lechią Tomaszów Mazowiecki uzyskała taki sam wynik co "Wojskowi". Zaskakująco drugą porażkę z rzędu zanotował nowodworski Świt. Kilka spotkań musiało zostać przełożonych ze względu na złe warunki pogodowe. Piłkarzy czeka teraz kilkumiesięczna przerwa. Rozgrywki zostaną wznowione na początku marca. Wyniki 18. kolejki: Broń Radom 1-0 (1-0) Jagiellonia II Białystok Legia II Warszawa 2-0 (1-0) Olimpia Zambrów Unia Skierniewice 0-0 ŁKS Łomża Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-2 (0-1) Warta Sieradz Lechia Tomaszów Mazowiecki 0-2 (0-0) Pogoń Grodzisk Mazowiecki Pelikan Łowicz 0-1 (0-0) GKS Bełchatów Concordia Elbląg - Legionovia Legionowo (przełożony) Pilica Białobrzegi - Victoria Sulejówek (przełożony) 06.03.2024 Mławianka Mława - GKS Wikielec (przełożony) Tabela, wyniki i terminarz III ligi

