Już w sobotę Legia Cup

Czwartek, 23 listopada 2023 r. 19:13 Raffi, źródło: Legia.com / Legionisci.com

W dniach 25-26 listopada 2023 roku pod balonem na boisku bocznym przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się międzynarodowy turniej Legia Cup U11. Rywalizacja, w której wezmą udział m.in. Manchester United, Anderlecht Bruksela, RB Salzburg, Aston Villa, Sparta Praga oraz Legia Warszawa. Rok temu legioniści zajęli wysokie, drugie miejsce za słowackim DAC Dunajska Streda.



Legia Cup przez lata - wysokim poziomem sportowym i nienaganną organizacją - wypracowała sobie znakomitą renomę w środowisku europejskiej piłki dziecięcej. W tym roku nie zabraknie wielkich marek, słynących ze skutecznego szkolenia piłkarzy, którzy później z powodzeniem radzą sobie w topowych ligach czy w europejskich pucharach.



W tym roku w turnieju wystąpią drużyny złożone z chłopców z rocznika 2013 i młodszych. Turniej będzie rozgrywany w formule "każdy z każdym", a o zwycięzcy zdecyduje dorobek punktowy po dwudniowej rywalizacji. Każdy mecz będzie trwał 15 minut. Rywalizacja w sobotę potrwa od 11:00 do 18:15, a w niedzielę - od 9:00 do 12:30.



Pełny skład drużyn na Legia Cup 2023:



Legia Warszawa

Manchester United

Anderlecht Bruksela

Aston Villa

Sparta Praga

Red Bull Salzburg

Vistula Garfield (New York, USA)

DAC Dunajska Streda [zeszłoroczny zwycięzca]

Team Europe (DTFS - Niemiecko-Czeska Szkółka Piłkarska)

Reprezentacja Mazowieckiego ZPN

Żuri Olsztyn (klub partnerski - zwycięzca turnieju eliminacyjnego)



Mecze Legii U11:

Sobota: 11:20 Team Europe, 12:00 Red Bull, 13:00 Anderlecht, 14:20 Aston Villa, 15:50 kadra Mazowsza, 17:10 Sparta Praga

Niedziela: 9:40 PDA / Vistula Garfield, 10:20 Żuri, 11:00 DAC, 11:40 Manchester United.



Zapraszamy pod balon przy Ł3 - wstęp wolny!